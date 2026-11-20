“Due miliardi di disavanzo tendenziale? Se le cifre pubblicate oggi da Cronache di Napoli saranno confermate, siamo davanti a un allarme che la Regione non può più nascondere sotto il tappeto. Il presidente Fico smetta di parlare per annunci e cominci a parlare con i numeri. Quelli veri”.

È l’affondo di Raffaele Maria Pisacane, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta e una formale richiesta di accesso agli atti per acquisire i dati dei rendiconti trimestrali finora trasmessi dalle aziende sanitarie alla Regione.

“Vogliamo conoscere il disavanzo, consuntivo e tendenziale, di ogni singola ASL, azienda ospedaliera, policlinico e IRCCS – sottolinea Pisacane -. Basta cifre aggregate e opacità. Vogliamo vedere le carte, verificare i numeri e capire dove si sta accumulando il disavanzo. La Campania non può scoprire di avere un buco da due miliardi soltanto quando il conto arriva sul tavolo dei cittadini”.

“Poiché i cambi ai vertici non cancellano i problemi di bilancio – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – la domanda è una sola: Fico conosce davvero lo stato dei conti della sanità che governa? Se sì, li renda pubblici. Se non li conosce, è ancora più grave. Perché la sanità non è una scatola nera da amministrare a colpi di nomine. E due miliardi, ammesso che il dato sia confermato, non si possono liquidare con una conferenza stampa”.