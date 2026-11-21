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Una donna di 52 anni di etnia rom è morta dopo essere stata ferita da più coltellate al culmine di una violenta lite con alcune donne della famiglia nella zona di Tor Vergata, a Roma. La presunta responsabile è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Frascati.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, quattro donne di etnia rom residenti in un comune a sud della provincia di Roma, avrebbero raggiunto a bordo di un’autovettura alcune abitazioni in via Fontanile Tuscolano, occupate da altre donne appartenenti allo stesso nucleo familiare allargato. Alla base del gesto vi sarebbero stati pregressi dissidi di natura privata: l’intento del gruppo sarebbe stato quello di appiccare un incendio alle strutture. Una volta giunte sul posto e dopo aver cosparso di liquido infiammabile l’esterno degli edifici, la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa.













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