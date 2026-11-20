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Un pediatra 60enne di Ceppaloni è stato ferito nel suo studio medico a colpi d’arma da fuoco durante le sue visite in ambulatorio. L’agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Airola (Benevento) dove il medico prestava servizio.

Secondo le ricostruzioni un uomo sarebbe arrivato in zona in sella a una moto, indossando un casco nero. Prima avrebbe esploso alcuni colpi di pistola dall’esterno dell’ambulatorio e poi, una volta dentro colpendo alle gambe e di striscio al viso con i proiettili il pediatra.













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