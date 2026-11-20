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Allarme furti nella zona del Casale Smiraglia, a Marano. Nella serata di ieri sono arrivate numerose segnalazioni in redazione da parte di residenti che hanno riferito la presenza di persone sospette a bordo di alcune auto. Secondo alcune testimonianze, alcuni soggetti avrebbero anche tentato di introdursi in un appartamento. Una situazione che ha alimentato la preoccupazione tra gli abitanti della zona, con diversi cittadini che hanno invitato a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.













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