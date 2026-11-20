Marano si prepara ad accogliere una nuova realtà nel panorama politico cittadino. Domenica 29 novembre, alle ore 11, sarà inaugurata la sede de I Volenterosi, in corso Europa. I manifesti che annunciano l’appuntamento sono comparsi oggi in numerosi punti della città, segnale di una presenza che punta a radicarsi sempre di più sul territorio.

I Volenterosi si propongono come l’unica novità del panorama politico locale, raccogliendo consensi e adesioni intorno a un progetto che mette al centro una visione diversa di Marano e del suo futuro. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso, capace di coinvolgere cittadini, energie civiche e competenze, per affrontare le tante criticità che da anni condizionano la vita amministrativa e sociale della città.

«Marano ha bisogno di cambiare profondamente, di ritrovare una prospettiva e di costruire un futuro fondato su partecipazione, responsabilità e buona amministrazione». È questa la sfida che il movimento intende portare avanti, guardando non soltanto alle emergenze quotidiane, ma anche alla necessità di un progetto di lungo periodo.

Tra i temi centrali c’è il futuro delle istituzioni cittadine. La città deve lasciarsi alle spalle una stagione di instabilità amministrativa e creare le condizioni per un Comune solido, trasparente e capace di operare nell’interesse esclusivo della comunità, evitando il rischio di ulteriori scioglimenti.

L’inaugurazione della sede rappresenterà un primo momento di incontro e confronto con la cittadinanza. L’ambizione è quella di trasformare un progetto politico e civico in una presenza concreta, capace di aggregare persone e idee e di contribuire a una nuova stagione per Marano.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre, alle ore 11, in corso Europa.