Gli studenti dei collettivi, la Unione sindacale di base e Potere al Popolo in piazza Dante; la Cgil in piazza Garibaldi. Sono i due volti della mobilitazione contro il governo Meloni, il caro-vita, i Decreti Scuola e Sicurezza e le spese militari. L’iniziativa della Cgil (migliaia in piazza) rientra nello sciopero nazionale proclamata dal sindacato. Oltre cento le piazze in Italia. In Campania, invece, una per ogni capoluogo di provincia.
Partecipano al corteo napoletano Nicola Ricci, il segretario campano del sindacato, e Susy Esposito, che a livello nazionale guida i bancari e gli assicurativi della Cgil. In piazza Dante, invece, si sono radunati alcune centinaia di adolescenti per la giornata dello sciopero studentesco. Gli attivisti contestano, oltre al governo Meloni, la stessa Cgil. Bruciata una riproduzione cartacea dei leader sindacali. Tra i cori anche: «Boicottiamo la Cgil».