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Gli studenti dei collettivi, la Unione sindacale di base e Potere al Popolo in piazza Dante; la Cgil in piazza Garibaldi. Sono i due volti della mobilitazione contro il governo Meloni, il caro-vita, i Decreti Scuola e Sicurezza e le spese militari. L’iniziativa della Cgil (migliaia in piazza) rientra nello sciopero nazionale proclamata dal sindacato. Oltre cento le piazze in Italia. In Campania, invece, una per ogni capoluogo di provincia.