Condividi

Visite: 15

45 Visite

Alla Mostra d’Oltremare, la terza edizione della Fiera Internazionale dello Sport e del Benessere.

Il presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi: “Una iniziativa che nasce dalla consapevolezza del legame che c’è tra sport e salute”. Gli organizzatori: “Prima giornata con un’ottima affluenza, Espositori e Istituzioni entusiasti”. Domani Le Glorie di serie A in campo per il Padelness Champions

Tre giorni con decine di aziende espositrici, tornei di padel, più di 150 atleti provenienti da tutto il mondo. E ancora Glorie di serie A in campo per il Padelness Champions; fitness, wellness, danza, arti marziali, incontri B2B e attività per il pubblico.

Comincia con il vento in poppa “Padelness e Sport”, la fiera internazionale dello sport e del Benessere cominciata oggi alla Mostra d’Oltremare. La prima giornata conferma le aspettative e il percorso di crescita di un appuntamento che si è progressivamente trasformato in una vetrina internazionale dello sport e del benessere. Una formula più ampia, con nuovi spazi espositivi, discipline sportive, momenti di confronto e occasioni di incontro tra aziende, istituzioni, atleti e appassionati. Un risultato che premia il lavoro svolto e rafforza le ambizioni della manifestazione, inserita nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Primi match per il torneo di padel. In attesa delle teste di serie che cominceranno a giocare domani, buon esordio degli italiani Parmigiani-Rosi, Brambilla-Bonnefoy, Di Giovanni-Fino e, con i rispettivi compagni, di Marco Cassetta e Matteo Sargolini. Via anche alla quinta edizione della Padbol Nations Cup, primo evento ufficiale di Padbol Italia. Alla competizione partecipano 15 nazionali di 4 continenti, con 3 gironi da 5 squadre. Nella prima fase, sui tre campi allestiti in fiera, l’Italia ha battuto Emirati Arabi e Ucraina ed ha perso con la Spagna dopo una partita tiratissima. Gli azzurri del Padbol, in ogni caso, si sono assicurati il passaggio ai quarti di finale al pari di Romania, Portogallo, Spagna e Qatar. Il programma della Nations Cup prevede per domani mattina la conclusione della fase a gironi e dal pomeriggio i quarti di finale.

Oggi in visita a Padelness e Sport il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi: “È una splendida iniziativa che nasce dalla consapevolezza del legame tra sport e salute – ha detto – Come Regione Campania, insieme al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana, sosteniamo la pratica sportiva come strumento di benessere psicofisico e inclusione. La Campania è stata la prima regione in Italia a istituire un voucher sportivo per consentire a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, di praticare attività fisica. Un progetto nato dopo il Covid e diventato un modello anche per altre regioni, con particolare attenzione ai giovani e alle periferie, dove lo sport rappresenta un’importante opportunità di crescita, socializzazione e aggregazione”.

Padrona di casa il Consigliere delegato della Mostra d’Oltremare Maria Caputo: “È un’ulteriore conferma: per il terzo anno accompagniamo questa splendida avventura di Padelness, che quest’anno si è trasformata in Padelness e Sport. Siamo felici di vedere crescere questa iniziativa, perché Napoli ne ha bisogno, così come la Campania e la stessa Mostra d’Oltremare, che per vocazione è un luogo dedicato allo sport e deve quindi essere la sede naturale per lo sviluppo di una fiera di questo livello. Siamo orgogliosi di questa manifestazione e, soprattutto, della sinergia costruita con gli organizzatori e con tutte le istituzioni che hanno partecipato e stanno partecipando a questa tre giorni. Siamo davvero felici di proseguire questo percorso e siamo già al lavoro per l’edizione 2027”.

Soddisfazione per gli organizzatori Marianna Parruno e Massimiliano Esofaco per l’avvio della manifestazione: “La prima giornata conferma le aspettative e il percorso di crescita di un appuntamento che, nato nel 2024 come fiera dedicata al padel e al fitness, si è progressivamente trasformato in una vetrina internazionale dello sport e del benessere. Abbiamo ampiato gli spazi espositivi, espositori e istituzioni sono contenti ed i dati di affluenza della prima giornata ci confortano”.

Padelness e Sport, progetto ideato e realizzato dalla ASD Kemy e da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, e il patrocinio di CONI Campania, Sport e Salute, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, Confcommercio Campania e Anci Campania,

RAINEWS.IT CONTENT PARTNER – La manifestazione si avvale della media partnership di RaiNews.it, in qualità di Content Partner, a conferma dell’importanza di una comunicazione capillare e di un’informazione di qualità. La collaborazione contribuirà a dare visibilità ai contenuti, ai protagonisti e ai principali appuntamenti dell’evento, favorendone la diffusione e il racconto attraverso i canali digitali. Una partnership che rafforza il valore comunicativo dell’iniziativa e ne amplia le opportunità di visibilità presso il pubblico.

RADIOITALIA SOLOMUSICA ITALIANA, seconda radio in Italia secondo i dati Audiradio 2026, è radio partner di Padelness e Sport. Dal 1982 è un punto di riferimento per la promozione della musica italiana, attraverso radio, televisione, piattaforme digitali e social. Da sempre sostiene il connubio tra musica e sport, affiancando le eccellenze sportive italiane. Vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di grandi eventi e concerti, tra cui il celebre RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. Con questa partnership, Radio Italia porta a Padelness e Sport la propria energia, la passione per la musica italiana e il sostegno ai grandi eventi sportivi.

LE NOVITÀ DI PADELNESS E SPORT 2026

VERSO GLI STATI GENERALI DELLO SPORT DELLA REGIONE CAMPANIA

Ai padiglioni di Padelness e Sport si affiancherà nella giornata di domenica 22 novembre il padiglione 3B della Regione Campania, che organizza, con l’Assessorato allo Sport, per la prima volta in assoluto “Verso gli Stati Generali dello Sport” in Campania, un percorso di approfondimento sul passato, il presente e il futuro dello sport nel territorio regionale con la collaborazione del CONI e la partecipazione delle Federazioni sportive e degli enti associati.

SPAZIO SALUTE

Nel Padiglione 4, protagonista Spazio Salute by Convita, con un’équipe di specialisti a disposizione del pubblico per promuovere una cultura della salute a 360 gradi. In programma approfondimenti e visite specialistiche in ambito cardiologico, ortopedico, pneumologico, nutrizionale e posturale, oltre a percorsi dedicati alla medicina del dolore e alla longevità. Si partecipa inquadrando un QR code, lasciando i propri dati, scegliendo la visita specialistica e la pillola di mental coaching.

I TRE GIORNI ALLA MOSTRA D’OLTREMARE DI NAPOLI

Padelness e Sport occupa i padiglioni 4, 5 e 6 della Mostra d’Oltremare e il Teatro Mediterraneo.

Nel Padiglione 6 montati 3 campi da padel e circa 30 aziende espositrici del settore imprenditoriale sportivo. Per la prima volta ospitati buyer del settore turistico sportivo che incontreranno e conosceranno personalmente le aziende presenti in fiera in un momento di Meet and Match. L’evento, dall’edizione 2026, offrirà ampio spazio a un’area B2B in cui operatori del settore turismo incontreranno aziende attive nell’offerta di servizi e prodotti legati al mondo del Padel, del Fitness, del Wellness e dello sport. Venerdì 20 novembre si è svolto un incontro dedicato all’incremento delle aree sportive nelle strutture ricettive, una realtà in costante crescita e un’opportunità di sviluppo, con la partecipazione di importanti operatori Brixia, Sporting Milano 3, Life Resort e FedrBalneari, perché anche i lidi balneari stanno investendo tanto sull’animazione turistica e Napoli e Padelness e Sport si propongono come tavolo qualificato di confronto. Sabato 21 novembre un meet&match tra operatori completerà gli eventi dedicati al B2B, arricchiti anche dalla presenza del FBT Fitness Business Talk powered by Managify: un appuntamento dedicato a imprenditori, titolari e manager delle imprese del fitness, dove nove relatori attraverso diverse aree tematiche esploreranno il presente e il futuro del settore sportivo.

Il Padiglione 5 è quello dove gli appassionati possono acquistare i prodotti più innovativi e le linee di abbigliamento sportivo più in voga ha preso il via oggi nell’ambito della Fiera Padelness and sports alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Previsto un palco dove si svolgono le lezioni di functional e del settore olistico in silent (con le cuffie) con i trainer di Les Mills, azienda leader a livello mondiale nel settore del fitness e i trainer di diverse scuole di formazione e discipline, come Core Pilates, Trilogy Method WPA, LDM, FORCE by Merydiana, Booty Farm, NR University of Fitness, Fluid, The Pilates Corner, Strengthflow, Corpology, BPower, Insany-t. A completare la proposta del padiglione, un’area con le attrezzature fitness Diamond, ideali per il riscaldamento prima di entrare in campo coordinato dal coach Giuseppe Zinno. In questo padiglione sarà allestita anche un’area “Vip Lounge by Club Padel Higuana” dove sono accolti vip, ospiti e giornalisti con un ricco apericena nei tre giorni.

I TORNEI DI PADELNESS E I CAMPIONI

Nei Padiglioni 5 e 6 si svolgeranno i seguenti tornei:

– Torneo FIP SILVER by MCV della Federazione Internazionale Padel con 20.000 euro di montepremi e la conduzione di Alessandro Lupi e Gianluigi Bagnulo. Previsti più di 150 giocatori e giocatrici da tutto il mondo. Tre i tabelloni previsti. Nel primo, testa di serie numero uno del seeding Emily Stellato e Giulia Sussarello. Ma nel tabellone anche Matilde Minelli e l’argentina Maria Laura Ferreyra. Forte la presenza spagnola con sette giocatrici iberiche e due francesi Clara Mansart e Marie-Amelie Dardaine. Nel secondo torneo testa di serie numero uno, i francesi Sami Iznasni e Raphael Rubio. Poi la coppia argentino-spagnola Corbo-Llorente e gli italiani Greco-Crini e Battilani-Vista. Infine il terzo tabellone guidato dallo svedese Axelsson con lo spagnolo Oretga. Testa di serie numero due gli spagnoli Mendelez Amaya-Luna Peinado. Poi Cassetta e l’argentino Oviedo Berazategui.

– Torneo Open FITP della Federazione Italiana Tennis e Padel con 3.000 euro di montepremi;

– Torneo PADELNESS CHAMPIONS by CLUB PADEL HIGUANA e MCV tra 14 ex calciatori di serie A che si sfideranno sia sul campo da padel che di padbol: Marco Borriello, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristian Maggio, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Ciccio Caputo, Ivano Trotta, Gyorgy Garics, German Denis, Stefan Schwoch, Mauro Esposito, Ivano Trotta, Luca Ceccarelli. Conduzione di Alessandro Lupi e Gianluigi Bagnulo;

– Torneo amatoriale di padel di 3° – 4° e 5° categoria

– Torneo USSI di padel

– Torneo internazionale di Padbol.

Il Padiglione 4 sarà dedicato al fitness, alla salute e alle discipline performative, con diverse aree tematiche:

– Pole Dance Village: ospiterà esibizioni e lezioni di pole dance e discipline aeree.

– Area Ring e Tatami: sarà teatro di gare e dimostrazioni a cura della Federazione Pugilistica Italiana, di FederKombat e della Federazione Italiana Wushu Kungfu.

– Area Streetlifting: accoglierà Parthenope Trials, una competizione internazionale dedicata a questa disciplina.

– Palco Fitness: proporrà masterclass di fitness musicale con i volti noti del fitness nazionale e internazionale, tra cui Jill Cooper con Superjump, la presenza dei trainer Les Mills e brand come Tamboo Fitness, Power Bound, Fit Kombat, Vyba, Glp, Zumba, Just Ki Dance e Glam Dance. Domenica si svolgerà la gara di bodybuilding by Fit Italy Show Promotion.

Il corridoio tra padiglione 4 e padiglione 3B ospiterà Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: si ripercorrono le 10 tappe di Città Parthenope Sport in tour, con focus su tutti i club fitness che hanno aderito e le 10 municipalità di Napoli.

Al Teatro Mediterraneo, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 novembre, Padelness e Sport ospita la settima edizione del concorso di danza DanzAre by ACSI Napoli, con la direzione artistica di Guglielmo Schettino, Armando Segreto e Ciro Della Volpe.

Tra le prestigiose partnership di Padelness e Sport 2026 si rinnova, per il secondo anno consecutivo, quella con Maison Cilento, storica realtà sartoriale napoletana che affianca alla propria tradizione manifatturiera una forte vocazione culturale. Attraverso collezioni dedicate a istituzioni storiche, musei, teatri e luoghi simbolo del patrimonio italiano, la Maison trasforma cravatte e foulard in strumenti di racconto dell’arte e dell’identità del Paese. Da questa visione nasce il rinnovato incontro con Padelness, che unisce sartoria, sport e vitalità attraverso una collezione esclusiva com

posta da due cravatte e due foulard coordinati.

Padelness e Sport ha il supporto di una rete di realtà eccellenze del Made in Italy: ZEUS (sponsor gold), San Benedetto (sponsor silver), Club Padel Higuana, EC Certificazioni, CSQ, Imago (sponsor extra), Deltronics (partner gold), LesMills, Diamond, Padel Factory, M. Cilento dal 1780 (partner tecnici) Gruppo Voghera, Stone, Social Padel, Silent Emotion, Le Arcate, Poppella, We Can Dance, Cusano Stand, Ati Logistica , Exelius Company, Grimaldi Lines (partner).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti