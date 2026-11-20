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“Vladimir Putin vuole la fine della guerra in Ucraina. Ci sono ottime possibilità”. Donald Trump si mostra ottimista sulla soluzione negoziale del conflitto tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto oggi, venerdì 21 novembre, una conferenza stampa alla Casa Bianca, all’indomani del vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e Putin di Shenzhen in Cina. Con lui nella briefing room della Casa Bianca il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, entrambi tra i possibili candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Tanti i temi toccati la politica estera, le elezioni di Midterm e l’economia.

Ucraina, l’ottimismo di Trump sui colloqui con Mosca

Trump ha ribadito che, durante il loro incontro bilaterale, Putin ha espresso la volontà di porre fine per via diplomatica alla guerra tra Russia e Ucraina. “I colloqui stanno andando molto bene. Penso che ci siano davvero ottime possibilità di farcela”, ha detto il presidente americano.

“Ho chiesto a Putin: ‘Avresti iniziato la guerra con me presidente?’. Lui ha detto: ‘No, non sarebbe mai successo’. È stata gestita molto male dal nostro Paese” ha detto Trump. “Mi ha molto onorato che il presidente Xi abbia accolto il nostro Paese all’aereo. Non ha accolto me, ha accolto il nostro Paese. Non l’aveva mai fatto prima e questo significa che rispetta il nostro Paese. Ieri sera siamo rientrati da una delle visite presidenziali in Asia di maggior successo della storia americana”.













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