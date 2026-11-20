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La Regione Campania supera un nuovo passaggio giudiziario nella controversia con i centri privati accreditati per la radioterapia. Il Tar ha respinto il ricorso delle strutture che contestavano i fondi stanziati dalla giunta guidata da Roberto Fico per il 2026, ritenendoli insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle prestazioni. Secondo i giudici amministrativi, non emergono «illegittimità macroscopiche e palesi» e appare «improbabile» uno stop alle cure per i pazienti oncologici.

La decisione, contenuta in un’ordinanza depositata il 20 novembre dalla nona sezione del Tribunale amministrativo regionale, rappresenta un passaggio importante in una vicenda che negli ultimi mesi aveva alimentato preoccupazioni tra i centri accreditati e soprattutto tra i malati che si affidano alle strutture convenzionate con il servizio sanitario regionale.

La battaglia sui fondi e sulle tariffe

Al centro del contenzioso c’è la delibera approvata dalla Regione Campania lo scorso 6 agosto, con la quale sono stati definiti i budget per le prestazioni di radioterapia erogate dai privati accreditati.

Le strutture avevano contestato le risorse messe a disposizione, giudicandole insufficienti anche alla luce dell’aumento delle tariffe nazionali. I centri avevano quindi presentato ricorso, sostenendo che il finanziamento previsto avrebbe potuto mettere a rischio la continuità dei trattamenti oncologici.

A settembre il Tar aveva inizialmente sospeso in via d’urgenza l’efficacia della delibera, accogliendo le preoccupazioni sollevate dai ricorrenti. Successivamente, nell’ambito dell’istruttoria, il tribunale aveva chiesto alla Regione e alle strutture private di produrre documentazione per verificare l’effettiva sostenibilità del sistema.

Ora è arrivata la nuova pronuncia, che respinge le contestazioni.













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