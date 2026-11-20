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Non ce l’ha fatta Martina Sollazzo, tiktoker napoletana che sui social raccontava il suo percorso durante la malattia: aveva 22 anni. Solo due giorni fa la madre aveva comunicato ai suoi follower su TikTok che le condizioni della ragazza erano peggiorate: “In questo momento è in coma farmacologico, purtroppo l’attività elettrica del cervello fa fatica a ripartire”.

Poi nelle ore successive è arrivata la notizia del decesso. “Con grande dolore comunichiamo che Martina è andata in cielo. Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore. Sappiamo che anche voi, amici, siete addolorati, ma vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino. Ringraziamo di cuore tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che stiamo ricevendo”, ha scritto la madre.













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