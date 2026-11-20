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La Corte d’Appello respinge la richiesta di sospensione della condanna per circa 1 milione di euro in sede cautelare. Resta in ballo il restante milione, che potrebbe essere confermato al termine del giudizio.

Gli avvocati dello Studio Associati Maior: “Un risultato soddisfacente, ma puntiamo a conservare l’intero risarcimento”.

Lo Studio Associati Maior annuncia un importante risultato nell’ambito di una complessa vicenda di responsabilità sanitaria che ha coinvolto l’ASL Napoli 1 Centro e, in particolare, l’Ospedale del Mare di Napoli. La struttura sanitaria è stata ritenuta responsabile del decesso di una donna di 50 anni, che durante il periodo di ricovero aveva contratto una serie di gravi infezioni nosocomiali, rivelatesi fatali. Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto le responsabilità della struttura ospedaliera, condannando l’ASL al pagamento di un risarcimento pari a 2 milioni di euro in favore dei familiari della vittima. L’azienda sanitaria ha successivamente proposto appello, presentando contestualmente un’istanza per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, nel tentativo di evitare il pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale. La Corte d’Appello, pronunciandosi in sede cautelare, ha tuttavia confermato l’obbligo di corrispondere ai familiari della vittima circa 1 milione di euro. Si tratta di una decisione di particolare rilievo, che consente alla famiglia di ottenere una parte consistente del risarcimento già riconosciuto in primo grado, senza dover attendere la conclusione dell’intero giudizio d’appello. L’ASL Napoli 1 Centro dovrà pertanto procedere al pagamento della somma per la quale non è stata concessa la sospensione dell’esecutività della sentenza. In caso di mancato adempimento, i familiari potranno ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento, compresa l’esecuzione forzata e il pignoramento dei beni aziendali. Resta invece ancora aperta la controversia relativa alla restante quota di circa 1 milione di euro, sulla quale la Corte d’Appello sarà chiamata a pronunciarsi nella prosecuzione del giudizio. Non è escluso che, all’esito della fase di merito, possa essere confermata integralmente la condanna di primo grado, per un risarcimento complessivo di 2 milioni di euro, ferma restando la possibilità di una diversa quantificazione. I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo dello Studio Associati Maior SRL STA, che hanno portato avanti la battaglia giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle responsabilità della struttura sanitaria e il giusto ristoro per la grave perdita subita.

“Si tratta di un risultato sicuramente soddisfacente, ma la nostra battaglia non è ancora conclusa. Ora dobbiamo puntare a conservare gli effetti della sentenza di primo grado nella sua interezza, affinché venga confermato il risarcimento di 2 milioni di euro già riconosciuto ai familiari della vittima. Inoltre, i nostri assistiti hanno proposto appello incidentale, contestando il mancato riconoscimento, in primo grado, di alcune ulteriori voci di danno che potranno trovare accoglimento nel giudizio d’appello. Continueremo a tutelare i diritti dei familiari affinché venga riconosciuto loro tutto quanto dovuto”, dichiarano gli avvocati dello Studio Associati Maior Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo.













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