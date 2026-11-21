Condividi

Visite: 17

29 Visite

di Gennaro Capodanno

In questi giorni tiene banco al Vomero il caso della scuola primaria Domenico Morelli in via Merliani al Vomero, un plesso che da circa ottant’anni rappresenta una realtà educativa, sociale e identitaria per il quartiere, al centro di una grave incertezza, determinata dal contenzioso con i proprietari dell’immobile e dalla prospettiva di uno smembramento che disperderebbe alunni, insegnanti e una comunità educante costruita nel tempo. La notifica di un atto di precetto relativo ai locali di via Merliani 20 rende ancora più urgente l’individuazione di una soluzione stabile, sicura e condivisa. Le recenti riunione presso le sedi istituzionali del Comune di Napoli alle quali hanno partecipato la dirigente scolastica, docenti e genitori, si sono concluse senza risposte ritenute sufficienti e concrete. La comunità della Morelli ha ribadito la propria ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di smembramento e ha chiesto che vengano esplorate tutte le soluzioni capaci di garantire continuità didattica, sicurezza degli ambienti e prossimità territoriale. Condividiamo pienamente questa posizione. Non si può accettare che una scuola che da ottant’anni accompagna generazioni di bambini venga smembrata e progressivamente cancellata.

La Morelli non è soltanto un edificio: è parte viva della storia, dell’identità e della quotidianità del Vomero. Non può essere trattata come uno spazio da dismettere, trasferire o frammentare senza un confronto serio con chi la vive ogni giorno. Tra le soluzioni emerse nel corso degli incontri, l’ipotesi ritenuta preferibile dalla comunità educante è l’accorpamento con la scuola secondaria di primo grado di viale delle Acacie, con la trasformazione della struttura in un istituto comprensivo. Questa soluzione garantirebbe la continuità del percorso educativo, valorizzerebbe una struttura comunale già organizzata e consentirebbe di mantenere unita la comunità della Morelli, evitando trasferimenti frammentari in sedi lontane o non coerenti con il bacino di utenza del plesso. La proposta è sostenuta anche da docenti e personale della scuola, fermi nel chiedere che la Morelli non venga smembrata, ovunque essa venga collocata, senza interessi di altro genere ma nell’interesse esclusivo dei bambini, delle famiglie e della continuità del servizio scolastico. L’istituto comprensivo con la scuola di viale delle Acacie rappresenta il desiderio prevalente della comunità educante. È una soluzione che tutela il diritto all’istruzione, la prossimità scolastica e l’identità del plesso, evitando trasferimenti improvvisati e dispersioni in sedi lontane o non coerenti con il bacino di utenza della Morelli. Durante gli incontri è stato fatto il punto anche sulla situazione giuridica, con particolare riferimento al precetto notificato da alcuni proprietari dell’immobile di via Merliani.

È stato ricordato che già nel 2012 risultava esistente un titolo relativo al rilascio dei locali. Sul punto è stata prospettata anche la possibilità di raggiungere un accordo che garantisca, a partire dall’anno scolastico in corso, la continuità delle attività didattiche. Il Comune deve dunque attivare concretamente l’Avvocatura comunale e esplorare ogni possibile soluzione negoziale con la proprietà. Prima di giungere a un esito che comporterebbe la chiusura del plesso, vanno esaurite tutte le strade giuridiche e amministrative. Non si può lasciare che una comunità scolastica venga dispersa per mancate azioni, ritardi o scelte non condivise. L’amministrazione comunale avrebbe giustificato l’impossibilità del trasferimento a viale delle Acacie richiamando la presenza, nei locali del seminterrato, di una presunta situazione di gas nocivi. Una motivazione che, secondo i partecipanti all’incontro, richiede verifiche tecniche puntuali, trasparenti e tempestive. Se esistono problematiche legate a presunti gas nocivi, devono essere accertate con rilievi tecnici seri e documentati. Non si può accettare che tali criticità vengano usate come motivo per escludere una soluzione senza aver fornito risposte puntuali. Non si può inoltre non chiedersi perché tali condizioni dovrebbero risultare incompatibili con la presenza dei bambini della primaria, ma non con quella degli alunni della secondaria di primo grado. È stato inoltre evidenziato che nessun rappresentante dell’amministrazione comunale avrebbe finora individuato o proposto alternative concrete. Il trasferimento presso la scuola Belvedere/Falcone non sarebbe infatti considerato una soluzione equivalente dal punto di vista territoriale per l’utenza della Morelli, poiché non appartiene allo stesso contesto urbano e scolastico. Intanto la mobilitazione continua a crescere: il gruppo WhatsApp “No allo smembramento della scuola Morelli” ha superato le 150 adesioni, mentre la petizione che chiede una nuova sede, qualora non fosse possibile mantenere quella attuale, ha raccolto ben oltre 800 firme. Questi numeri dimostrano che non si tratta di una protesta circoscritta, ma di una richiesta diffusa e sentita da famiglie, docenti, personale scolastico e cittadini.

La comunità della Morelli chiede una risposta seria, non rinvii, comunicazioni generiche o soluzioni frammentarie che disperdano alunni e insegnanti. Bisogna garantire la continuità delle attività didattiche per l’anno scolastico in corso; attivare concretamente l’Avvocatura comunale e esplorare ogni possibile soluzione negoziale con la proprietà; valutare con urgenza l’ipotesi dell’istituto comprensivo con la scuola di viale delle Acacie; effettuare rilievi tecnici trasparenti e documentati sui presunti gas nocivi nei locali di viale delle Acacie; garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e gli adeguamenti antincendio; evitare qualunque smembramento o dispersione della comunità scolastica; assicurare la prossimità territoriale dell’utenza della Morelli; avviare un confronto stabile e trasparente con genitori, docenti, personale scolastico e istituzioni locali. Occorre equilibrio, rispetto delle regole e attenzione concreta a chi vive e lavora quotidianamente in questa struttura. La Morelli rappresenta da ottant’anni una storia di identità, un presidio educativo e sociale per il Vomero. È una realtà che non può e non deve scomparire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti