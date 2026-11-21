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” SIAMO ALL’ULTIMA SPIAGGIA ? “

Domenica 29 novembre nuova iniziativa pubblica dell’Associazione Il Pappice

“Il Pappice” torna in Piazza.

L’Associazione ha indetto una nuova iniziativa pubblica dal titolo “SIAMO ALL’ULTIMA SPIAGGIA” perché con il “Piano Spiagge” – approvato dal Comune – si abolisce la spiaggia libera negli arenili di maggiore pregio e si mettono a rischio i lavoratori dell’intero indotto.

L’Associazione – già scesa in piazza a settembre – ha già presentato due diffide alla Regione per invalidare il Piano perché approvato con vizi di forma e di merito chiedendo “garanzie sociali” per i dipendenti di spiagge, ormeggi, ristoranti, bar non più previsti.

L’appuntamento è domenica 29 novembre alle ore 10.30 nella Villa di Bacoli.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono difendere le spiagge libere e il lavoro dignitoso a Bacoli” – scrivono gli attivisti de “Il Pappice” – “cittadini che non vogliono piegarsi alla censura dell’Amministrazione che rifugge ogni confronto pubblico”. ” – scrivono gli attivisti de “Il Pappice” – “”.

Va ricordato infatti che l’Associazione ha presentato un ricorso al TAR contro il Comune che ha vietato l’affissione di due manifesti con i quali si chiedeva l’intervento del Prefetto a tutela dell’immagine della Città denigrata come un Paese di abusivi, prenditori e camorristi.

