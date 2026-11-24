La premier Giorgia Meloni torna a pubblicizzare sui social la flat tax per i giovani, una delle misure annunciate dal governo nell’ambito della prossima manovra finanziaria. La proposta prevede un’imposta sostitutiva dell’1% sugli aumenti salariali destinati ai lavoratori under 30, con l’obiettivo di incentivare le assunzioni e sostenere la crescita degli stipendi dei più giovani.
Dietro la nuova comunicazione social, tuttavia, si nasconde una situazione politica ancora aperta. Meloni avrebbe infatti dato il via libera a Fratelli d’Italia per discutere con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, eventuali modifiche alla misura o persino una sua sostituzione con una soluzione alternativa.
Il nodo riguarda soprattutto la sostenibilità economica dell’intervento e la necessità di trovare un equilibrio tra le risorse disponibili e le priorità della maggioranza. La flat tax all’1%, rilanciata pubblicamente dalla presidente del Consiglio, potrebbe quindi essere rivista durante il confronto sulla legge di Bilancio.
La partita entrerà nel vivo nelle prossime ore. Domani è previsto un incontro della maggioranza con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante il quale si discuterà dell’iter parlamentare della manovra e delle possibili modifiche al testo.
Successivamente è atteso un vertice dei leader della coalizione a Palazzo Chigi, convocato per affrontare le correzioni da apportare alla finanziaria e trovare una sintesi tra le diverse posizioni politiche.
Per Meloni si apre dunque una fase delicata: da una parte la necessità di difendere pubblicamente una misura presentata come un sostegno concreto ai giovani lavoratori, dall’altra quella di lasciare spazio alle trattative con il ministero dell’Economia per individuare una soluzione compatibile con i vincoli di bilancio.
La flat tax per gli under 30 resta così al centro del dibattito politico, ma il suo futuro nella manovra non è ancora definito.