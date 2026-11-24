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A distanza di oltre quarant’anni dal suo brutale assassinio, la memoria del Carabiniere Salvatore Nuvoletta si trasforma in un baluardo permanente di legalità. Martedì 24 novembre 2026, alle ore 09:15, la caserma che ospita la Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli è stata ufficialmente intitolata al militare Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.
Un tributo sentito e doveroso per un ragazzo nato a Marano il 22 giugno 1962 e caduto, appena ventenne, sotto i colpi spietati della criminalità organizzata. Era il primo pomeriggio del 2 luglio 1982 quando Nuvoletta, in forza alla Stazione di Casal di Principe ma libero dal servizio, si trovava a pochi passi da casa, nel centro della sua città natale. Un commando lo affiancò nei pressi di un esercizio commerciale, esplodendogli contro numerosi colpi di pistola al volto e al torace che non gli lasciarono scampo. Per oltre dieci anni il movente di quell’esecuzione rimase avvolto nell’ombra, finché, nell’ottobre del 1993, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone non squarciarono il velo di omertà: l’omicidio fu una spietata ritorsione orchestrata dal clan dei “Casalesi” per vendicare la morte di Mario Schiavone, rimasto ucciso in un precedente conflitto a fuoco con i Carabinieri di Casal di Principe.
A distanza di 40 anni da quella tragica giornata, una cerimonia dal forte impatto emotivo e istituzionale. Il momento culminante, lo scoprimento della targa installata sulla facciata della caserma. Compito affidato alle mani del Prefetto di Napoli Michele di Bari e del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Gen. C.A. Rosario Castello, affiancati dalla madrina dell’evento, la signora Fortuna Nuvoletta, sorella del militare decorato. Con loro, si sono stretti nel ricordo anche gli altri fratelli del Carabiniere caduto.
A fare da cornice solenne all’evento sono state le note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e gli onori resi da un picchetto del Comando Provinciale di Napoli. Sul piazzale erano schierati i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma e le rappresentanze dei Comandanti di Stazione del territorio, a simboleggiare la continuità ideale tra chi ha servito e chi continua a servire il Paese.
La presenza dello Stato è stata massiccia, con un parterre di autorità civili, militari e religiose di altissimo profilo.
Accanto ai vertici territoriali dell’Arma – tra cui il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Gen.- C.A. Rosario Castello; il Comandante della Legione “Campania”, Gen. D. Francesco Gargaro, e il Comandante Provinciale di Napoli, Gen. B. Biagio Storniolo – hanno partecipato figure chiave delle istituzioni e della magistratura campana.
Presenti, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ed il Commissario Prefettizio di Marano Vincenzo Cardellicchio. Folta anche la rappresentanza degli apparati investigativi e giudiziari, con la presenza del procuratore aggiunto Maria Di Mauro e altri magistrati, nonché don Luigi Merola.
L’intitolazione non ha solo un valore simbolico, ma si innesta in una realtà operativa cruciale. La Compagnia di Marano vigila su un territorio complesso di quasi 35 chilometri quadrati, garantendo la sicurezza a oltre 173.000 cittadini distribuiti su cinque comuni dell’area nord di Napoli. Da oggi, quei cittadini e i militari che li proteggono hanno un nuovo, instancabile punto di riferimento nel nome di Salvatore Nuvoletta.
«Intitolare questa Caserma a Salvatore Nuvoletta significa consegnare alle nuove generazioni un esempio: un giovane carabiniere che, fuori servizio, ebbe il tempo di mettere in salvo un bambino prima di cadere sotto i colpi della camorra». È quanto ha affermato il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, che ha partecipato questa mattina, in rappresentanza dell’Ente, all’intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Marano a Salvatore Nuvoletta, il Carabiniere ucciso dalla camorra in un agguato a soli 20 anni, il 2 luglio 1982.
Quel giorno il giovane si trovava nel suo paese natale, Marano, precisamente dinanzi all’ingresso del negozio di famiglia. Non era di servizio e aveva un bambino seduto sulle ginocchia. Un commando di killer gli si avvicinò e, accertandosi della sua identità, fece fuoco. Salvatore ebbe solo il tempo di spingere lontano il bambino. In questo modo salvò la vita al piccolo, ma rimase ucciso sotto i colpi dei killer. Anni dopo, in seguito al pentimento di Carmine Schiavone, si seppe che il giovane membro dell’Arma era stato ucciso perché ritenuto l’autore dello sparo che aveva ucciso Mario Schiavone, durante un conflitto a fuoco tra affiliati al clan e carabinieri. Tuttavia, quel giorno, Salvatore Nuvoletta era di riposo, quindi totalmente estraneo alla vicenda.
All’intitolazione di questa mattina hanno preso parte la sorella di Salvatore, Fortuna Nuvoletta, che è stata anche “madrina” della cerimonia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il Questore di Napoli, Fausto Lamparelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Biagio Storniolo, e il Commissario prefettizio alla guida del Comune di Marano, Vincenzo Cardellicchio.
«La Città Metropolitana di Napoli – ha proseguito Cirillo – con il suo Sindaco Gaetano Manfredi e tutto il Consiglio metropolitano, è accanto all’Arma e alla famiglia Nuvoletta in questa giornata come in ogni altro giorno: è sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Lo fa in modo concreto, operando sempre nella massima legalità e trasparenza in tutte le sue attività e con un’importante azione sul riuso a fini sociali dei beni confiscati alla camorra: bandi pubblici, regole certe, assegnazioni a enti del terzo settore, con un avviso aperto anche a Marano per una casa famiglia per minori. Perché ogni bene sottratto ai clan e restituito alla comunità è un presidio di legalità ed è la risposta più concreta che le istituzioni possono dare a chi ha pagato con la vita il proprio amore per la legalità e la giustizia».
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