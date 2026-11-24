«Intitolare questa Caserma a Salvatore Nuvoletta significa consegnare alle nuove generazioni un esempio: un giovane carabiniere che, fuori servizio, ebbe il tempo di mettere in salvo un bambino prima di cadere sotto i colpi della camorra». È quanto ha affermato il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, che ha partecipato questa mattina, in rappresentanza dell’Ente, all’intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Marano a Salvatore Nuvoletta, il Carabiniere ucciso dalla camorra in un agguato a soli 20 anni, il 2 luglio 1982.

Quel giorno il giovane si trovava nel suo paese natale, Marano, precisamente dinanzi all’ingresso del negozio di famiglia. Non era di servizio e aveva un bambino seduto sulle ginocchia. Un commando di killer gli si avvicinò e, accertandosi della sua identità, fece fuoco. Salvatore ebbe solo il tempo di spingere lontano il bambino. In questo modo salvò la vita al piccolo, ma rimase ucciso sotto i colpi dei killer. Anni dopo, in seguito al pentimento di Carmine Schiavone, si seppe che il giovane membro dell’Arma era stato ucciso perché ritenuto l’autore dello sparo che aveva ucciso Mario Schiavone, durante un conflitto a fuoco tra affiliati al clan e carabinieri. Tuttavia, quel giorno, Salvatore Nuvoletta era di riposo, quindi totalmente estraneo alla vicenda.

All’intitolazione di questa mattina hanno preso parte la sorella di Salvatore, Fortuna Nuvoletta, che è stata anche “madrina” della cerimonia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il Questore di Napoli, Fausto Lamparelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Biagio Storniolo, e il Commissario prefettizio alla guida del Comune di Marano, Vincenzo Cardellicchio.

«La Città Metropolitana di Napoli – ha proseguito Cirillo – con il suo Sindaco Gaetano Manfredi e tutto il Consiglio metropolitano, è accanto all’Arma e alla famiglia Nuvoletta in questa giornata come in ogni altro giorno: è sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Lo fa in modo concreto, operando sempre nella massima legalità e trasparenza in tutte le sue attività e con un’importante azione sul riuso a fini sociali dei beni confiscati alla camorra: bandi pubblici, regole certe, assegnazioni a enti del terzo settore, con un avviso aperto anche a Marano per una casa famiglia per minori. Perché ogni bene sottratto ai clan e restituito alla comunità è un presidio di legalità ed è la risposta più concreta che le istituzioni possono dare a chi ha pagato con la vita il proprio amore per la legalità e la giustizia».