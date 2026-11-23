Tra le proposte bocciate dalla Commissione Bilancio nell’ambito dell’esame della legge di Bilancio c’è anche l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che chiedeva di sospendere le demolizioni dei manufatti edilizi abusivi in Campania.
La proposta non approderà quindi in Parlamento. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile nell’ambito della valutazione delle oltre 6.000 proposte di modifica presentate alla Manovra. Complessivamente, sono stati circa 1.700 gli emendamenti esclusi, per estraneità rispetto alla materia della legge di Bilancio o per mancanza di adeguate coperture finanziarie.
La richiesta di FdI puntava a bloccare gli abbattimenti degli immobili realizzati abusivamente in Campania, una questione da anni al centro del dibattito politico e istituzionale sul territorio regionale.
Con la dichiarazione di inammissibilità, la proposta viene dunque esclusa dall’iter parlamentare della Manovra e non potrà essere discussa nell’ambito della legge di Bilancio.
Tra gli altri emendamenti bocciati figurano quelli relativi al rinvio della plastic tax e della sugar tax al 2028, all’innalzamento della soglia di applicazione della exit tax e all’aumento dell’Ires proposto dalla Lega per finanziare Quota 64 sulle pensioni.