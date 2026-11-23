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Gentile Direttore,

ti scrivo per portare all’attenzione una situazione ormai diventata insostenibile per tanti studenti universitari di Marano che ogni mattina utilizzano la linea 952 dell’EAV per raggiungere le sedi universitarie di Fuorigrotta e Monte Sant’Angelo.

Quello che dovrebbe essere un normale servizio di trasporto pubblico si è trasformato in un vero e proprio viaggio a ostacoli. Ogni mattina, infatti, a disposizione degli studenti viene messo un autobus di dimensioni ridotte, poco più di una navetta, con pochissimi posti a sedere e una capienza del tutto inadeguata rispetto al numero di passeggeri.

Già all’altezza di via del Mare il mezzo risulta completamente pieno. Gli studenti sono costretti a viaggiare ammassati, quasi tutti in piedi, in condizioni di evidente disagio e con comprensibili preoccupazioni anche sul piano della sicurezza.

Una situazione che, a quanto riferiscono alcuni utenti, si è fatta ancora più tesa la scorsa settimana, quando lo stesso autista avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto, dichiarando che, se l’azienda non avesse provveduto a mettere a disposizione un altro autobus, avrebbe potuto decidere di non far salire ulteriori passeggeri. Il conducente avrebbe anche evidenziato le proprie preoccupazioni per le responsabilità legate alla percorrenza della tangenziale in quelle condizioni.

Parole che hanno comprensibilmente alimentato l’ansia tra i ragazzi, già alle prese con un servizio che rappresenta, di fatto, l’unico collegamento mattutino diretto da Marano verso le sedi universitarie.

A rendere il quadro ancora più complicato è il numero di passeggeri che sale lungo il percorso anche in territorio napoletano, ad esempio nella zona di Cappella Cangiani, contribuendo a congestionare ulteriormente un mezzo che parte già al limite della capienza.

Non si tratta di mettere in discussione il diritto di nessuno a utilizzare il trasporto pubblico, ma di chiedere all’EAV una programmazione adeguata alle reali esigenze dell’utenza.

La soluzione appare concreta e non più rinviabile: affiancare alla corsa delle prime ore del mattino un secondo autobus, anche a breve distanza dal primo, così da distribuire meglio i passeggeri ed evitare che gli studenti siano costretti a viaggiare in condizioni tanto difficili.

Questi ragazzi hanno diritto a raggiungere le università in maniera dignitosa e sicura, senza dover iniziare ogni giornata di studio affrontando un viaggio che mette a dura prova pazienza e tranquillità.

Chiediamo quindi all’EAV e agli enti competenti di intervenire tempestivamente, prima che si verifichino situazioni ancora più gravi e che qualcuno resti davvero a terra, impossibilitato a raggiungere le lezioni.

Il diritto allo studio passa anche attraverso un trasporto pubblico efficiente. Gli studenti di Marano non chiedono privilegi, ma un servizio adeguato alle loro necessità.

Un saluto e grazie per lo spazio che vorrai dedicare a questa segnalazione. Un genitore, a nome degli studenti e delle famiglie di Marano.













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