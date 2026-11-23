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C’è una paura particolare che appartiene agli uomini di potere. Non è quella di perderlo, ma di scoprire che qualcuno sta ricostruendo la loro storia senza che possano più controllarne il racconto. Per una vita hanno custodito informazioni, conosciuto segreti e imparato che il potere non consiste soltanto nel decidere, ma anche nel sapere ciò che gli altri ignorano. Poi, improvvisamente, i ruoli si rovesciano. Sono loro a essere osservati, le loro parole diventano materia d’indagine, i silenzi assumono un significato.

Per Gianni De Gennaro, abituato per oltre cinquant’anni a muoversi nei luoghi più riservati del potere, quel rovesciamento deve essere stato difficile da affrontare. Dietro il prefetto, l’ex capo della Polizia, l’uomo che aveva conosciuto i segreti dello Stato, c’era una persona che aveva dedicato la propria vita alle istituzioni e costruito attorno a quel ruolo anche la propria identità. A settantotto anni conservava relazioni, influenza e autorevolezza, ma si trovava a fare i conti con qualcosa che non poteva più governare: lo sguardo degli altri sul proprio passato. Per un uomo che aveva sempre mostrato sicurezza, riservatezza e padronanza di sé, era forse questa la prova più difficile. Non sapere più che cosa gli altri sapessero di lui. Un uomo che aveva fatto del controllo di sé una regola di vita.

La sua morte non può diventare una sentenza. E non dimostra una colpa né un’innocenza. I sospetti non possono oscurare un’intera esistenza. Quella di Gianni De Gennaro è stata una vita intrecciata con le vicende più difficili dello Stato, vissuta accanto a uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, negli anni in cui Cosa nostra uccideva magistrati, poliziotti e rappresentanti delle istituzioni. Ne aveva condiviso il lavoro, le preoccupazioni, il peso di una battaglia che si combatteva anche lontano dai riflettori. Aveva conosciuto da vicino i collaboratori di giustizia, custodito confidenze e informazioni decisive, affrontato le responsabilità di chi doveva prendere decisioni difficili. Poi la guida della Polizia, i vertici dell’intelligence, una lunga stagione ai massimi livelli dello Stato. Una storia di potere e di servizio, di relazioni e di segreti, che merita di essere raccontata per intero, senza cancellarne i meriti né sottrarne le zone d’ombra alla ricerca della verità. In un percorso simile il prestigio non nasce soltanto dagli incarichi. Nasce da una reputazione che finisce per diventare parte della persona. Essere considerato affidabile, conoscere i confini di ciò che può essere detto, rappresentare la continuità dello Stato attraverso governi e stagioni politiche differenti. Perdere quella reputazione significa vedere incrinarsi non soltanto il giudizio degli altri, ma l’immagine che si è costruita.













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