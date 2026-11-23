A Che tempo che fa, dopo tre anni di assenza televisiva, il fondatore del Movimento 5 Stelle riapre la partita sul futuro del simbolo e lascia intravedere nuove mosse. «A gennaio forse un giudice dirà che è mio». Poi la provocazione: «Potrei concederlo in uso soltanto ai minori di 25 anni».

Beppe Grillo torna in televisione e rimette al centro della scena una questione che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro del Movimento 5 Stelle: la proprietà del simbolo. E lo fa con parole che suonano come un messaggio diretto a chi oggi guida il Movimento.

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, a tre anni dalla sua ultima apparizione televisiva, il fondatore del M5S non si limita a ripercorrere il passato. Guarda avanti, lancia provocazioni e soprattutto lascia intendere di avere ancora carte da giocare.

«A gennaio forse un giudice dirà che il simbolo del Movimento 5 Stelle è mio. Se me lo danno, ho delle sorprese. Magari lo do in uso soltanto ai minori di 25 anni», annuncia.

Una frase che apre scenari politici e giudiziari. Il simbolo, elemento identitario di una forza politica nata anche grazie alla spinta di Grillo, potrebbe diventare il punto di partenza di una nuova iniziativa. Non è ancora chiaro quale sia il progetto, ma il messaggio è inequivocabile: Grillo non considera chiusa la propria partita con il Movimento.

E quando gli chiedono, direttamente o indirettamente, se abbia intenzione di tornare in politica, la risposta non lascia molto spazio alle interpretazioni: «Io sono sempre in politica. Anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito».

Parole che accompagnano un lungo monologo, pronunciato rigorosamente in piedi, come ai tempi delle sue grandi apparizioni pubbliche. Serietà, ironia, battute e provocazioni si intrecciano in un intervento nel quale il fondatore del Movimento alterna il racconto del presente ai riferimenti alla propria esperienza politica.

La questione del simbolo, però, resta il passaggio più significativo. Perché dietro la battuta sui ragazzi under 25 potrebbe esserci un’idea di rilancio, o quantomeno la volontà di rimettere in discussione gli equilibri costruiti negli ultimi anni.

Grillo non annuncia ufficialmente un nuovo soggetto politico, non presenta un programma e non chiarisce quali saranno le sue prossime mosse. Ma lascia aperta una porta che molti consideravano ormai chiusa.

Il fondatore torna a parlare, rivendica il proprio ruolo e soprattutto ricorda che la sua storia politica, almeno nelle sue intenzioni, non è finita.

La partita, dunque, potrebbe non essere soltanto quella sul nome e sul simbolo. Potrebbe riguardare anche chi avrà il diritto di decidere quale sarà il futuro dell’eredità politica del Movimento 5 Stelle.