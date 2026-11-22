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Corsa al condono edilizio nella maggioranza, dopo la pioggia di emendamenti alla legge di Bilancio. Ci sono sette proposte emendative di Fratelli d’Italia riguardano la sanatoria, due delle quali relative allea Campania, regione che non ha usufruito di quello del 2003. Un testo prevede una sanatoria per opere minori – portici, tettoie, balconi – finite entro il 30 settembre 2025. Uno propone l’obbligo per i Comuni di completare l’istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027. L’emendamento firmato Paolo Trancassini chiede che nel Testo unico sull’edilizia si aggiungano espressamente, tra i titoli idonei ad attestare lo stato legittimo dell’immobile, anche quelli ottenuti in applicazione delle leggi sui condoni edilizi (quella del 1985, del 1994 e del 2003). Sempre Trancassini firma un secondo emendamento che sancisce l’obbligo per i Comuni di rilasciare entro il 30 giugno 2028 i titoli abilitativi edilizi in sanatoria in esito ai procedimenti istruiti ai sensi delle tre leggi sul condono.

È a prima firma del deputato Massimo Milani, invece, la proposta che renderebbe suscettibili di sanatoria edilizia sull’intero territorio nazionale gli illeciti relativi agli immobili situati in aree soggette a vincolo. Rientrano nell’ambito applicativo della misura “le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio o in difformità dallo stesso, siano esse conformi o non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, a condizione che al momento della loro realizzazione le aree interessate non fossero gravate da vincoli ambientali e paesaggistici, nonché da vincoli relativi a parchi e aree protette nazionali, regionali e provinciali, esclusi in ogni caso i vincoli di natura idrogeologica e quelli comportanti inedificabilità assoluta”. Alle Regioni verrebbero dati 2 mesi di tempo per adottare una legge di attuazione con la quale dovranno essere determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria. Analogo un emendamento a prima firma della deputata campana Imma Vietri che precisa come “ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l’intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria”.

La Lega vuole concedere un anno di tempo, dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, per consenitre ai “proprietari di immobili destinati a funzioni residenziali che abbiano già presentato domanda di sanatoria” ai sensi della legge del 1985, del 1994 e del 2003 di “rivolgere formale istanza di rettifica della domanda di condono con esclusivo riferimento alla diversa qualificazione della tipologia di abuso, allegando all’istanza, a pena di inammissibilità, la ricevuta di versamento dell’oblazione integrativa dovuta”. La proposta è contenuta in un emendamento alla Manovra a prima firma Gianpiero Zinzi, deputato casertano.

Anche Futuro Nazionale chiede il condono edilizio. La proposta è di riaprire la sanatoria del 2003 agli abusi realizzati su immobili sottoposti a vincolo, anche nei casi in cui le domande siano già state respinte. L’emendamento, a prima firma Edoardo Ziello e sottoscritta tra gli altri da Rossano Sasso, punta a rendere “suscettibili di sanatoria edilizia, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, le tipologie di illecito” previste dal terzo condono, abrogando una delle cause di esclusione. Per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, finora escluse proprio in virtù della disposizione che si intende cancellare, si aprirebbe una nuova finestra per presentare le domande ai Comuni, dal 1° giugno al 30 novembre 2027. La richiesta potrebbe essere avanzata “anche qualora per le medesime opere sia stata presentata domanda” già respinta, con la possibilità di detrarre dalle somme dovute quanto precedentemente versato e non rimborsato. Le Regioni potrebbero disciplinare condizioni e modalità della sanatoria con una legge da adottare entro il 30 aprile 2027. Le nuove domande sarebbero soggette al termine del 30 novembre 2028 previsto dall’emendamento, mentre anche quelle ancora pendenti verrebbero esaminate alla luce delle nuove disposizioni. Resterebbero ferme le norme della legge del 1985 in materia di immobili vincolati e opere non sanabili.

COSA POTREBBE CAMBIARE PER LA CAMPANIA

Alcuni degli emendamenti sono proprio mirati sulla Campania, e puntano a riaprire i termini della sanatoria introdotta nel 2003. Si parla di interventi limitati agli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003, senza estensione alle costruzioni successive. Tra le ipotesi c’è inoltre quella di riconoscere alle Regioni un termine di 60 giorni per decidere se e come applicare la nuova disciplina. Il terzo condono fu introdotto dall’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004, alle Regioni fu riconosciuto uno spazio di intervento per definire, sul piano amministrativo, possibilità, condizioni e modalità di accesso alla sanatoria. La Regione Campania, all’epoca guidata da Antonio Bassolino, intervenne con la legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. La norma regionale disciplinava l’applicazione del condono sul territorio campano e introduceva specifiche esclusioni dalla sanatoria, limiti volumetrici, documentazione da allegare alle domande, oblazioni e oneri concessori. La Regione esercitò legittimamente la propria potestà legislativa, ma lo fece quando era ormai scaduto il termine fissato dallo Stato per adottare regole difformi dalla disciplina nazionale. Per questo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006 incise sulla legge regionale della Campania n. 10 del 2004, dichiarando l’illegittimità di diverse disposizioni adottate oltre i termini stabiliti dalla normativa statale di adeguamento.













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