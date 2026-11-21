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Il Napoli torna a vincere e conquista tre punti pesantissimi superando il Torino con il minimo scarto. A decidere la gara è McTominay, che nella ripresa trova la rete che regala il successo agli azzurri.

Una partita bella e combattuta, giocata su buoni ritmi, nella quale il Napoli ha costruito numerose occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzarle. Gli azzurri avrebbero potuto chiudere la sfida con un margine più ampio, ma le tante opportunità sprecate hanno tenuto il risultato in bilico fino al fischio finale.

Merito anche di un buon Torino, soprattutto nella ripresa, capace di reagire e di rendere la partita più complicata per la squadra di casa.

Alla fine, però, il successo del Napoli è meritato per quanto prodotto nell’arco dei novanta minuti. La rete di McTominay fa la differenza e permette agli azzurri di ritrovare la vittoria, conquistando punti importanti per il proprio cammino in campionato.

Una vittoria di misura, ma dal peso specifico enorme: il Napoli riparte e torna a sorridere davanti ai propri tifosi.













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