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Si fa tempestoso il mare in cui naviga Forza Italia, e non solo per la battaglia (poi persa) contro gli e-book scolastici . Se sul tema gli azzurri erano comunque uniti , anche nel nome dei temi cari a FI — non si tartassano i piccoli imprenditori o chi crea economia, siano le «piccole banche» dice Antonio Tajani che «le case editrici meno forti», oltre ovviamente alla Mondadori che però nessuno cita —, è all’interno dello stesso partito che si stanno combattendo guerre intestine . Che due giorni fa hanno portato all’uscita dal partito e all’approdo per ora al Gruppo Misto della deputata Annarita Patriarca , che ha seguito il collega Pino Bicchielli uscito dal gruppo appena il giorno prima per entrare nella Lega .

Che succede? In questo caso sono gli stessi protagonisti a dirlo chiaro e tondo: Antonio Tajani non ha esercitato la sua leadership e il suo ruolo di segretario nazionale lasciando che «il coordinatore Fulvio Martusciello, suo fedelissimo, facesse strage di chi non era suo amico». È successo infatti che in poche settimane ben cinque parlamentari campani abbiano lasciato il partito: oltre a Patriarca, forse la più forte in termini di preferenze, Bicchielli, che arrivava dall’area di Noi Moderati, De Rosa, Pierro e Silvestro.