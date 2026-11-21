Si fa tempestoso il mare in cui naviga Forza Italia, e non solo per la battaglia (poi persa) contro gli e-book scolastici. Se sul tema gli azzurri erano comunque uniti, anche nel nome dei temi cari a FI — non si tartassano i piccoli imprenditori o chi crea economia, siano le «piccole banche» dice Antonio Tajani che «le case editrici meno forti», oltre ovviamente alla Mondadori che però nessuno cita —, è all’interno dello stesso partito che si stanno combattendo guerre intestine. Che due giorni fa hanno portato all’uscita dal partito e all’approdo per ora al Gruppo Misto della deputata Annarita Patriarca, che ha seguito il collega Pino Bicchielli uscito dal gruppo appena il giorno prima per entrare nella Lega.
Che succede? In questo caso sono gli stessi protagonisti a dirlo chiaro e tondo: Antonio Tajani non ha esercitato la sua leadership e il suo ruolo di segretario nazionale lasciando che «il coordinatore Fulvio Martusciello, suo fedelissimo, facesse strage di chi non era suo amico». È successo infatti che in poche settimane ben cinque parlamentari campani abbiano lasciato il partito: oltre a Patriarca, forse la più forte in termini di preferenze, Bicchielli, che arrivava dall’area di Noi Moderati, De Rosa, Pierro e Silvestro.