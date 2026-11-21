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«La sanità non si ferma mai, ma questo non significa che chi ci lavora debba pagare sempre il prezzo più alto». È il messaggio lanciato da Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, che richiama l’attenzione sulle condizioni degli operatori sanitari impegnati nei turni notturni. «Lavorare di notte significa affrontare ritmi biologici alterati, sacrificare la vita familiare e sociale e sostenere responsabilità elevate nelle ore in cui l’organismo avrebbe naturalmente bisogno di riposo. Non possiamo considerare tutto questo un aspetto ordinario e scontato dell’organizzazione sanitaria». A confermare la necessità di rafforzare la prevenzione sono anche i dati INAIL: nel 2025 il comparto Sanità e assistenza sociale ha registrato 51.812 denunce di infortunio, mentre nei primi nove mesi del 2026 gli infortuni in occasione di lavoro nel settore hanno evidenziato un incremento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di dati complessivi del comparto, non esclusivamente riferiti al lavoro notturno, ma che richiamano l’attenzione sulla sicurezza degli operatori. «Il riconoscimento economico previsto dal contratto è importante, ma non basta. Servono turnazioni sostenibili, adeguati tempi di recupero psicofisico, sorveglianza sanitaria e una valutazione più attenta dei rischi legati al lavoro notturno. La sicurezza delle cure passa inevitabilmente anche dalla tutela di chi le garantisce». UGL Salute chiede quindi l’apertura di un confronto con le istituzioni e le aziende sanitarie affinché il lavoro notturno venga affrontato come una priorità organizzativa e di tutela della salute dei professionisti. «Dietro le luci accese degli ospedali durante la notte ci sono donne e uomini che meritano rispetto, riconoscimento e condizioni di lavoro dignitose. Garantire la continuità assistenziale è un dovere del Servizio Sanitario Nazionale. Garantire la salute di chi la rende possibile è un dovere altrettanto importante», conclude Giuliano.













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