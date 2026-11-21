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Nel dibattito sulla gestione urbanistica ed edilizia in Campania, il pacchetto di emendamenti presentato da Fratelli d’Italia alla manovra economica — incentrato sulla riapertura dei termini del condono del 2003, sulla regolarizzazione delle piccole difformità e sulla sospensione per due anni (24 mesi) delle demolizioni — solleva questioni tecniche, amministrative e sociali di grande rilievo, soprattutto per i territori costieri e insulari.

​Il sottoscritto, che osserva queste dinamiche dall’interno delle amministrazioni locali da oltre trenta anni, sottolinea la necessità di sostenere con determinazione queste proposte per sbloccare una situazione amministrativa ferma da oltre vent’anni. Da questa prospettiva tecnica e istituzionale, il sostegno agli emendamenti viene motivato con l’esigenza di fornire agli uffici tecnici comunali strumenti normativi chiari per gestire un arretrato enorme, superare le disparità create dalla mancata piena attuazione del condono del 2003 in Campania rispetto al resto d’Italia e tutelare il patrimonio familiare di migliaia di cittadini che vivono in un limbo giuridico.

Di segno opposto è invece la posizione delle forze di opposizione, delle associazioni ambientaliste e di parte della magistratura, secondo cui una riapertura dei termini e una moratoria sulle demolizioni rappresenterebbero un passo indietro sul fronte della legalità urbanistica, un incentivo a nuovi abusi e un fattore di rischio per la tutela paesaggistica e la sicurezza idrogeologica del territorio campano.

​Il primo punto al centro del confronto riguarda la riapertura dei termini del terzo condono edilizio (legge 326/2003, riferito alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003) in Campania. Dal punto di vista dei tecnici e degli amministratori locali favorevoli alla misura, le restrizioni applicate a livello regionale oltre vent’anni fa hanno prodotto una profonda asimmetria rispetto alle altre regioni italiane, impedendo la definizione di migliaia di posizioni pregresse e bloccando di fatto la pianificazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

​Secondo i sostenitori degli emendamenti, riaprire quella finestra normativa — definendo un perimetro chiaro per le Regioni e mantenendo fermi i paletti di sicurezza strutturale — permetterebbe di ristabilire un principio di equità tra cittadini e di restituire certezza del diritto. I critici della proposta evidenziano invece che i vincoli introdotti all’epoca rispondevano alla necessità di salvaguardare un territorio caratterizzato da un’elevata densità abitativa, da fragilità sismiche e vulcaniche e da un patrimonio paesaggistico di valore unico.

​Il secondo pilastro della proposta è la sospensione per due anni degli abbattimenti in Campania. Chi opera quotidianamente nella macchina amministrativa dei Comuni campani e guarda con favore all’emendamento mette in luce come molte procedure di demolizione si intreccino con istanze di sanatoria mai esaminate o rimaste bloccate per decenni a causa della cronica carenza di personale negli uffici tecnici.

​In quest’ottica tecnica, una sospensione di 24 mesi viene considerata indispensabile per consentire agli enti locali di completare l’istruttoria delle pratiche pendenti, distinguere con rigore tra gli abusi di necessità o le difformità sanabili e gli illeciti gravi o in zone a rischio, evitando interventi irreversibili prima che l’iter amministrativo sia giunto a conclusione. Sul fronte opposto, i contrari alla moratoria sottolineano che gli ordini di abbattimento riguardano in larga parte sentenze penali passate in giudicato su immobili insanabili, e avvertono che un ulteriore rinvio rischia di compromettere l’efficacia dell’azione di ripristino del territorio.

​Accanto al tema del condono del 2003 e dello stop alle ruspe, il pacchetto di emendamenti interviene sulle piccole difformità edilizie. Sul piano tecnico-urbanistico, i sostenitori della riforma evidenziano come lievi scostamenti formali o piccole variazioni interne impediscano oggi la commerciabilità degli immobili, l’accesso al credito e l’avvio di interventi di manutenzione e messa in sicurezza sismica ed energetica.

​Consentire la regolarizzazione di queste difformità, nel rispetto dei vincoli ambientali e strutturali, viene indicato dagli amministratori e dai tecnici favorevoli come una leva necessaria per rimettere in moto il mercato immobiliare, favorire la rigenerazione urbana e ridurre il contenzioso amministrativo che grava sui Comuni.

​Il percorso parlamentare della manovra economica segnerà dunque un passaggio decisivo per il futuro urbanistico della Campania. Al di là delle legittime contrapposizioni politiche, la sfida reale che si pone davanti al legislatore è trovare un punto di equilibrio sostenibile tra la tutela rigorosa dell’ambiente e del paesaggio e la necessità concreta di far uscire i Comuni da una paralisi amministrativa ventennale. Per chi amministra il territorio ogni giorno, dotare gli uffici tecnici di regole certe, distinguere gli abusi speculativi dalle irregolarità sanabili e chiudere finalmente le pendenze del passato non significa rinunciare alla legalità, ma restituire efficienza alle istituzioni, sicurezza agli edifici e dignità a migliaia di famiglie.

*Salvatore Onofaro, architetto, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Qualiano













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