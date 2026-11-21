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“È stato un incidente, sono caduta a casa mentre facevo le pulizie.” Una scusa che negli ospedali, al pronto soccorso, si sente spesso.

“Sono scivolata”, “sono inciampata”, “ho battuto la testa mentre scendevo le scale”. Bugie per coprire mani violente, relazioni tossiche e vessazioni. Un malessere che rimane sopportato, mai sopportabile.

Ieri sera chi guidava l’ambulanza che ha raggiunto quell’abitazione di Monteruscello, frazione di Pozzuoli, ha ascoltato per l’ennesima volta una di quelle frasi.

È una donna a pronunciarla, testa, volto e anima sanguinanti.

Dopo il 118 arriveranno anche i carabinieri della stazione locale.

Nessun incidente, la donna è stata aggredita da suo marito. Succede da 30 anni – racconterà ai militari. Ha presentato tante denunce, lui è finito in manette per lo stesso motivo nel 2024. Ma gli episodi si ripetono.

54 anni compiuti pochi giorni fa, l’uomo non si è limitato a ferire sua moglie ma ha colpito anche l’equipaggio dell’ambulanza.

Abuso di alcolici, gelosia in un mix già finito nei fascicoli della Procura.

Il 54enne è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

La vittima se la caverà con lesioni ritenute guaribili in 22 giorni.













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