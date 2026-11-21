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Francesco Schettino, ex comandante della nave Costa Concordia, ha lasciato il carcere dopo aver scontato nove anni e mezzo di detenzione. Condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, sarà affidato ai servizi sociali per buona condotta.

La tragedia della Costa Concordia provocò la morte di 32 persone e segnò profondamente la storia italiana. La nave, con oltre quattromila persone a bordo, naufragò dopo aver urtato gli scogli nei pressi dell’isola toscana.

La decisione di concedere a Schettino una misura alternativa alla detenzione è arrivata al termine di un’attenta valutazione della sua condotta durante gli anni trascorsi in carcere.

La sua avvocata ha commentato positivamente il provvedimento, definendolo «frutto di un vaglio attento e severo». Ha inoltre riferito che Schettino è felice ed emozionato per questa nuova fase della sua vita.

La vicenda torna così al centro dell’attenzione pubblica, a distanza di quasi quindici anni da uno dei naufragi più drammatici della storia marittima italiana.













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