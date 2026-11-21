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Non si ferma all’alt dei Carabinieri e tenta di seminare la pattuglia con manovre pericolose. Fermato dopo circa dieci chilometri, a bordo dell’auto anche una donna che riferiva di essere la madre e altri tre giovani.

Dieci chilometri di inseguimento, dall’area di servizio lungo la strada statale 162, ad Afragola, fino ad Acerra. É mattina presto quando una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, nota una Fiat Panda con diverse persone a bordo. Sono circa le 4:35 nell’area di un distributore di carburante. Alla vista della pattuglia, il conducente accelera improvvisamente.

I Carabinieri si mettono immediatamente all’inseguimento e accendono le sirene. Il giovane al volante non ha alcuna intenzione di fermarsi. Durante la fuga mette in atto manovre azzardate e pericolose, cercando continuamente di sottrarsi al controllo e mettendo a rischio anche gli altri utenti della strada.

L’inseguimento prosegue per circa dieci chilometri, fino a raggiungere via Varrignano ad Acerra, dove finalmente l’auto si arresta. A quel punto l’autista scende dal veicolo.

La sorpresa arriva durante l’identificazione. Alla guida c’è un ragazzo che ha da pochi giorni compiuto 15 anni, dichiara di non essere in possesso della patente. A bordo dell’auto viaggiavano anche una donna, 35enne di Santa Maria a Vico, un 19enne, un 18enne e una ragazza di 15 anni. La donna dice di essere la madre dell’autista.

Dagli accertamenti emerge che il 15enne già nel maggio del 2024 era stato fermato alla guida senza patente.

Il ragazzo è stato denunciato per fuga pericolosa. Ulteriori provvedimenti sono stati presi, ma nei confronti della 35enne che aveva dato il veicolo al proprio figlio.

L’utilitaria era stata noleggiata ed è stata restituita all’azienda. I due ragazzini di 15 anni sono stati affidati alla 35enne. La madre della ragazzina non poteva venire per problemi di salute. I servizi sociali saranno avvisati













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