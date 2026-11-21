Condividi

Visite: 90

57 Visite

Chi viene inseguito dai Carabinieri di solito cerca un vicolo, un portone, un angolo buio. A Cardito qualcuno ha pensato bene che il nascondiglio migliore fosse il letto di due sconosciuti che dormivano della grazia di Dio, e ci si è infilato dentro, per fortuna con tutti i vestiti addosso.

Tutto comincia verso le dieci, quando i militari della Sezione Radiomobile di Caivano, stanno per ripartire dopo aver identificato e sanzionato alcune persone. In quel momento vedono una Fiat 500 rossa e, sul sedile del passeggero, riconoscono un volto noto. É un 45enne che dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari a Frattaminore, in attesa dell’installazione del braccialetto elettronico. Dalla sua abitazione, evidentemente, aveva deciso di fare un’escursione.

I Carabinieri accendono sirena e lampeggianti e intimano l’alt, ma la 500 tira dritto ed entra in una corte, fermandosi in un angolo nascosto alla vista. Il destino, si sa, ha il senso dell’umorismo. Tra tutti i numeri civici possibili, i due hanno scelto proprio il 112, il numero che i cittadini compongono quando hanno bisogno dei Carabinieri. Per una volta i Carabinieri sono arrivati senza che nessuno li chiamasse.

Dall’auto scende il conducente, un 31enne che i militari identificano subito. Alla domanda se fosse solo, risponde senza esitare di sì. Peccato che pochi istanti prima i Carabinieri avessero visto un passeggero, e che quel passeggero non fosse più nell’auto.

A svelare il mistero ci pensa uno dei residenti della corte. Nel letto in cui dormivano due uomini, uno dei due aveva scoperto di avere accanto un perfetto sconosciuto, perfettamente vestito, e non l’aveva presa bene. Ha cominciato a urlare ed è corso fuori, richiamando l’attenzione dei militari, ai quali ha spiegato che uno sconosciuto si era introdotto in casa sua. Il passeggero fantasma è stato fermato e riconosciuto. Era il 45enne dei domiciliari, che alle domande dei Carabinieri non ha saputo, o voluto, fornire alcuna giustificazione.

Il conducente, risultato privo di patente mai conseguita e con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato perquisito. I militari hanno così trovato hashish e cocaina in due bustine termosaldate, 300 euro in banconote da 50 e un bigliettino con nomi e importi, una contabilità artigianale senza partita IVA. Nel comò della camera da letto della sua abitazione, nella stessa strada, c’erano altra sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione e da taglio. La perquisizione a casa dell’altro uomo ha dato invece esito negativo.

I due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio in concorso. Per il 45enne si aggiunge il reato di evasione. Il 31enne è stato inoltre denunciato per guida senza patente, con recidiva nel biennio. Sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida.

La droga e la merce sequestrata:

-520 grammi di hashish;

-20 grammi di cocaina;

-una dose marijuana;

-28 grammi di sostanza da taglio tipo mannite;

-3 bilancini di precisione;

-vario materiale da confezionamento e appunti manoscritti riportanti nomi e cifre riconducibili all’attività di spaccio;

-3 telefoni cellulari del tipo “usa e getta”.

-somma in contanti di euro 300.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti