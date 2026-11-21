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“Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”, fa sapere la premier Giorgia Meloni.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”, è invece la dichiarazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”, sottolinea.

“Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole”. Non riesce a dire altro l‘avvocato Francesco Bertorotta, che con l’avvocato Franco Coppi, difendeva l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggio nell’ambito dell’incheista sulla strage Borsellino. Il prossimo primo dicembre De Gennaro si sarebbe dovuto presentare davanti al Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura davanti al rigetto della richiesta di arresto per De Gennaro.

”Innanzitutto è una persona che conoscevo personalmente quindi sono molto scosso su questa questione, sono anche amico del fratello. Al netto della vicenda credo che sia un’occasione ancora importante per riflettere sul sistema anche a distanza di anni, di mettere la gogna le persone”, ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine del suo intervento al Med – Dialoghi Mediterranei a Napoli, a proposito del suicidio dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro. ”Non è che voglio strumentalizzare l’accaduto, ci mancherebbe, non lo fare mai a maggior ragione per una persona che conoscevo bene, che stimavo, che consideravo assolutamente estraneo dal mio punto di vista a quello che accadeva, pur non conoscendo i fatti, credo che una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi d’informazione vada fatta nel rispetto per carità della libertà di espressione della stampa, della giustezza di comunicare ai cittadini le notizie e anche al dovere della magistratura di fare indagini ma insomma rispetto alla polarizzazione di queste vicende dimenticano spesso che ci sono delle persone dietro, delle famiglie, insomma, è una riflessione che le nostre democrazie devono fare”, ha chiuso Cirielli.