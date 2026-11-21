«Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura», ha aggiunto Salvatore Borsellino.

«La responsabilità sulla sparizione dell’agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros non della Polizia – ha proseguito – alla Polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l’agenda era già stata prelevata prima dai Ros. Si è trattato di un’inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros. Nell’inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c’era nessun riferimento alla sparizione dell’agenda rossa, che in ogni caso, resta il nodo fondamentale sulla strage di via D’Amelio e sulla quale invece la procura di Caltanissetta non ha fatto, fino ad oggi, abbastanza, più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera», ha concluso Borsellino.