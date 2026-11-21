Gianni De Gennaro si è sparato ed è morto. Sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta, si è recato da solo nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto, ed è stato trovato senza vita oggi, sabato 21 novembre. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.
La pistola da cui sarebbe partito il colpo è stata trovata accanto al corpo di De Gennaro. Sono stati trovati biglietti di addio per i familiari e documenti processuali. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.
Sulla morte di De Gennaro la procura di Grosseto apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Lo si apprende mentre prosegue il sopralluogo degli inquirenti nella casa vicino a Magliano in Toscana dove è stato trovato morto. Sul posto sono intervenuti i Ris dei carabinieri e la polizia scientifica. Nell’abitazione sarebbero stati trovati alcuni biglietti di saluto destinati ai familiari. Gli investigatori stanno inoltre repertando anche altra documentazione presente all’interno della casa di campagna.
«Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura», ha aggiunto Salvatore Borsellino.
«La responsabilità sulla sparizione dell’agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros non della Polizia – ha proseguito – alla Polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l’agenda era già stata prelevata prima dai Ros. Si è trattato di un’inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros. Nell’inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c’era nessun riferimento alla sparizione dell’agenda rossa, che in ogni caso, resta il nodo fondamentale sulla strage di via D’Amelio e sulla quale invece la procura di Caltanissetta non ha fatto, fino ad oggi, abbastanza, più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera», ha concluso Borsellino.