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Carcere duro per il boss Michele Senese. E’ stato notificato ieri sera, a quanto svela l’Adnkronos, il provvedimento che dispone il regime detentivo speciale del 41bis per il boss detto Michele ‘O’ Pazz’, finora detenuto nel carcere di Catanzaro. Una figura al centro di numerose inchieste dei magistrati della Dda di Roma e dei carabinieri del Nucleo Investigativo, ultima quella in cui è accusato di essere il “mandante apicale” dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ‘Diabolik’, ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti.