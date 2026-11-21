«Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito».
Con queste parole il professore Franco Coppi, legale di Gianni De Gennaro, ha commentato la notizia della morte dell’ex capo della Polizia, arrivata in mattinata. «Ieri abbiamo trascorso l’intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa» ha dichiarato.
La notizia della morte di Gianni De Gennaro è arrivata nella mattinata di sabato 21 novembre. L’ex poliziotto si è ucciso sparandosi nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Era sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta. Ad avvisare la polizia è stata la famiglia, allarmata perché non rispondeva al telefono.
Il 1 dicembre il Tribunale del Riesame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perché i pm di Caltanissetta.