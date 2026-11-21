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Con queste parole il professore Franco Coppi, legale di Gianni De Gennaro, ha commentato la notizia della morte dell’ex capo della Polizia, arrivata in mattinata. «Ieri abbiamo trascorso l’intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa» ha dichiarato.