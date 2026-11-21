Per la riapertura di largo Maradona a Napoli ci sono data e orario: martedì prossimo, 24 novembre, alle ore 10.30. Lo spazio ad uso pubblico ai Quartieri Spagnoli, meta di milioni di visitatori, riapre così dopo i lavori di riqualificazione durati circa 6 mesi. La chiusura era avvenuta infatti a metà maggio scorso. La cerimonia di riapertura avverrà alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato. Nel corso degli anni, Largo Maradona è diventato una tappa fissa non solo per i tanti tifosi ma anche per i turisti che arrivano in città.

Alcune stime non ufficiali, riportate dalla stampa, parlano di circa 6 milioni di visitatori all’anno. Cifre sbalorditive, che lo renderebbero il secondo sito più visitato in Italia, dopo il Colosseo, e prima degli Scavi di Pompei. L’area è stata chiusa per consentire il restyling. La riqualificazione del piazzale -circa 197 mq – prevede una nuova pavimentazione in pietra lavica senza barriere architettoniche, panchine, fioriere, chioschi, pannelli dedicati alla storia di Diego Armando Maradona, e nuovo impianto di illuminazione. Lo slargo urbano ribattezzato col nome del fuoriclasse argentino è situato nel cuore dei Quartieri Spagnoli, all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia.

Il fulcro dello spazio è il murale di Maradona dipinto nel 1990 da Mario Filardi per celebrare il secondo scudetto del Napoli. Dopo anni di degrado, l’opera è stata restaurata nel 2016 da Salvatore Iodice, ritoccata nel 2017 dall’artista argentino Francisco Bosoletti e ulteriormente rinnovata nel 2026. Nel tempo ma soprattutto dopo la morte di Maradona nel 2020, l’area è diventata un punto di ritrovo spontaneo con altarini, sciarpe, cimeli, messaggi e bancarelle di souvenir, attirando tifosi e visitatori da tutto il mondo.