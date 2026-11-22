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Automobili e negozi dati alle fiamme da squadracce di narcotrafficanti. Scontri a fuoco. Blocchi stradali. Gruppi di tifosi terrorizzati che nello stadio Kuroda Park — dove si stava giocando una partita della Serie A di baseball tra gli Algodoneros de Guasave e i Venados de Mazatlán — cercano di mettersi al riparo sentendo il rumore della «battaglia» che si stava combattendo all’esterno dell’impianto. Elicotteri dell’esercito che sparano dall’alto, nel buio, sui ricercati.

Così, nella notte di venerdì, gli uomini del «Chapo Isidro», al secolo Fausto Isidro Meza Flores, hanno sconvolto la città di Guasave, 80.000 abitanti nello Stato messicano di Sinaloa. Reagivano all’arresto del loro capo, un narcotrafficante di primissima fascia che era nella lista delle dieci persone più ricercate dall Fbi (l’agenzia federale americana offriva 5 milioni di dollari a chi avesse offerto informazioni utili alla sua cattura).

È stata la consueta esibizione di forza che viene inscenata dai cartelli messicani quando un loro leader viene catturato: uno degli episodi più celebri in questo senso fu il cosiddetto «Culiacanazo», ovvero la guerriglia urbana che si scatenò nel 2019 nella città di Culiacán in seguito all’arresto del figlio di un altro «Chapo» più famoso di quello che è stato appena catturato, il «Chapo Guzmán», che è ora ospite (a vita) di un penitenziario statunitense.

Il «Chapo Isidro», dopo essersi «formato» nei ranghi del Cártel de Juarez e poi in quello dei Beltrán Leyva, aveva fondato un proprio gruppo, il Cártel de Guasave, i cui uomini sono conosciuti come Los Mazatlecos. Questa organizzazione criminale è alleata con altre fazioni che si oppongono ai «Chapitos», ovvero agli eredi del «Chapo Guzmán», in una violentissima guerra per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti. Il Cártel de Guasave si dedica da molti anni a contrabbandare negli Stati Uniti enormi quantitativi di metanfetamine, eroina, cocaina e, da ultimo, fentanyl.

Per catturare il «Chapo Isidro» — ha scritto su X il ministro per la Sicurezza e la Protezione dei cittadini, Omar García Harfuch — le forze speciali dell’esercito messicano hanno usato l’«effetto sorpresa», arrestando anche il suo numero due, Germán «N» detto anche «Serafín», nonché il responsabile finanziario del cartello di Guasave, José «N». Le autorità messicane hanno anche affermato di aver agito con l’aiuto di informazioni provenienti dall’intelligence degli Stati Uniti, senza dare ulteriori dettagli su questa collaborazione.

L’arrivo di Claudia Sheinbaum, due anni fa, alla presidenza del Messico ha impresso un’accelerazione alla lotta ai narcos e ha portato all’arresto di alcuni criminali importanti. Sullo sfondo di queste operazioni delle forze speciali ci sono le minacce del presidente americano Donald Trump, che ha più volte ventilato l’ipotesi di un intervento diretto, in territorio messicano, del proprio esercito per colpire i cartelli che esportano stupefacenti negli Stati Uniti. Trump e Sheinbaum si sono incontrati brevemente, pochi giorni fa, a margine del vertice dell’Apec a Shenzhen, dove la presidente messicana è atterrata con un volo di linea e si è poi presentata sul tappeto rosso scendendo da un autobus aeroportuale. Entrambi hanno definito molto positiva la loro chiacchierata.













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