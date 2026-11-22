Ennesimo tentativo di introdurre droga nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove la Polizia Penitenziaria ha arrestato il familiare di un detenuto con 300 grammi di hashish.

Lo rende noto l’ Uspp.

Durante una perquisizione, inoltre, sono stati trovati altri 200 grammi di hashish e 5 smartphone di ultima generazione.

Nei giorni scorsi, su segnalazione dell’ Esercito Italiano, infine, la Penitenziaria ha intercettato il carico di stupefacenti che un drone aveva poco prima depositato nella zona della casa circondariale riservata al passeggio dei detenuti.

Pet il sindacato USPP serve un immediato intervento su organici e tecnologie: “Non possiamo continuare – sostengono il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – a reggere l’urto esclusivamente grazie all’abnegazione della polizia penitenziaria. Sono necessarie tecnologie di ultima generazione, dei sistemi anti droni e degli apparati di controllo più avanzati, ma anche e principalmente il rafforzamento della pianta organica, in deficit di 200 unità, in modo da poter garantire maggiore tutela legale e operativa agli uomini e alle donne del Corpo”.

“Solo così – ribadiscono i due sindacalisti – si può consentire al personale di fronteggiare adeguatamente alle nuove modalità di introduzione di droga e cellulari all’interno delle carceri”.