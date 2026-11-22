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Ancora violenze contro i docenti da parte degli studenti. Il rito autunnale delle occupazioni si conferma una palestra assai poco democratica. L’ultimo caso si è verificato a Ostia, dove la preside dell’Istituto tecnico industriale ‘Michael Faraday’ è stata aggredita da un gruppo di ragazzi.

A Ostia aggredita la preside dell’istituto Michael Faraday

L’episodio è avvenuto verso la mezzanotte del 18 novembre quando un gruppo di giovani ha fatto irruzione all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale per occuparlo. La dirigente scolastica, Rejana Martelli, ha cercato di far desistere il gruppo ma è stata aggredita con spintoni e minacciata fino ad essere costretta a lasciare l’istituto.

Valditara: un atto di violenza gravissima, ora si faccia luce sui responsabili

“Aggredire e minacciare una dirigente scolastica fino a costringerla a lasciare il proprio istituto è un atto di violenza gravissima e inaccettabile”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha telefonato alla dirigente scolastica del Faraday di Ostia, per esprimerle la sua “piena” solidarietà. “Il diritto di manifestare va rispettato. La violenza non è mai ammissibile. Chi aggredisce una dirigente – ha proseguito il ministro – colpisce l’intera comunità scolastica. Le responsabilità devono essere accertate fino in fondo”.

I presidi di Roma: le occupazioni si dimostrano palestre di violenza

Solidarietà alla preside è stata espressa anche dal presidente dei presidi di Anp di Roma. “Ancora una volta le occupazioni si stanno dimostrando palestra di violenza e devastazioni. Chiediamo – dichiara Mario Rusconi – che venga ripristinato l’ordine perché una scuola possa intraprendere il proprio cammino formativo senza minoranze che ne possano ledere dignità e strutture”.

Mussolini: atto inaccettabile di intimidazione

La notizia ha destato sdegno tra le file del centrodestra. Per Rachele Mussolini, consigliera comunale di FI e vicepresidente della commissione Scuola di Roma Capitale, la vile aggressione “rappresenta un grave e inaccettabile episodio di intimidazione che va condannato in maniera netta e unanime. Costringere con spintoni e minacce chi, ogni giorno, lavora per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli studenti è un comportamento che nulla ha a che fare con il confronto democratico”. La scuola – ha aggiunto – “deve restare un presidio di legalità, dialogo e crescita civile in cui la violenza non può e non deve trovare spazio. L’auspicio è che venga presto fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili di questo scellerato gesto siano presto assicurati alla giustizia”.

A Torino una vicepreside colpita a un polso finisce in ospedale

Quello della preside di Ostia è solo l’ultimo di una lunga serie di aggressioni che testimoniano un clima di odio e di scontro sociale, alimentato da una regia spesso esterna alla scuola. Alcuni giorni fas a Torino la vicepreside e due collaboratori scolastici dell’istituto Santorre di Santarosa sono finiti in ospedale per l’aggressione da parte di alcuni studenti intenti a sfondare l’ingresso della scuola. Durante il tentativo dei ragazzi di strappare le chiavi del cancello dalle mani della vicepreside in mezzo agli spintoni la donna è rimasta ferita a un polso. Stessa sorte per un funzionario e una bidella.

A Roma incappucciati armati di catene contro i presidi

A Roma nelle scorse settimane si sono registrati segnali preoccupanti con l’irruzione in alcune scuole di incappucciati armati di catene. Il preside dell’artistico Giulio Carlo Argan è stato aggredito da un gruppo di giovani interamente vestiti di nero. Stessa dinamica al liceo Giordano Bruno. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento della polizia, allertata dai dirigenti scolastici, con diversi identificati, molti dei quali esterni agli istituti.