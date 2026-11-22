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Dietro le quattordici pagine di un provvedimento fluviale e ridondante — evidente frutto di una stesura a più mani che tradisce tutta la tensione politica del momento — si nasconde molto più di una semplice misura cautelare. La delibera n. 204 con cui la Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha sospeso per sessanta giorni il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, affidando temporaneamente la guida a Tiziana Spinosa (manager dell’ASL di Benevento, da più parti ritenuta oggi vicina al vicepresidente Mario Casillo), segna uno spartiacque per l’intera sanità campana.

Se l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sugli appalti ha fornito l’innesco immediato, leggendo tra le righe dell’atto di Palazzo Santa Lucia emerge infatti una vera e propria pistola amministrativa fumante. La Giunta Fico, che tiene a ribadirsi garantista, mette nero su bianco, però, che anche il mancato raggiungimento degli obiettivi del PNRR e le gravi carenze documentali costituiscono un autonomo profilo di violazione del principio di buon andamento, tale da giustificare la sospensione e, a questo punto perché no, la decadenza dall’incarico. È esattamente il tema che le nostre colonne avevano scoperchiato con lo scoop del 4 giugno scorso, documentando il clamoroso taglio di 35 tra Case e Ospedali di Comunità per un valore vicino ai 100 milioni di euro. Un flop progettuale che, oltre alla Napoli 3 Sud, ha travolto in pieno anche le ASL di Salerno e Caserta.

Ed è qui che l’atto diventa un avviso di sfratto per mezza dirigenza sanitaria regionale. Perché se il fallimento nella messa a terra dei fondi europei basta a far saltare una poltrona, il precedente apre un interrogativo pesantissimo: lo stesso metro di giudizio verrà applicato anche ai manager di Salerno e Caserta? E soprattutto, cosa accadrà sul fronte della tenuta dei conti economici? Il documento regionale richiama espressamente le verifiche economico-finanziarie in corso e l’urgenza di correre ai ripari per la chiusura dei bilanci d’esercizio 2026. Una formula burocratica dietro cui si cela una tempesta perfetta.

Il disavanzo non è un’anomalia isolata, ma una voragine strutturale che riguarda praticamente tutte e diciassette le aziende del sistema sanitario regionale — tra ASL, aziende ospedaliere e policlinici universitari — con un rosso medio che non scende sotto i 100 milioni di euro per singola realtà e tocca punte allarmanti di 200 milioni. Sommando le voci, la partita vale complessivamente circa due miliardi di euro di disavanzo annuo. Una cifra mostruosa che trasforma l’azione amministrativa in una corsa contro il tempo. Con un buco di queste proporzioni, lo spettro di un ritorno al Piano di Rientro — e dunque di un nuovo commissariamento governativo della sanità campana — si fa ogni giorno più concreto.

Per la nuova Giunta Fico sarebbe un doppio smacco politico e istituzionale, dopo anni di battaglie per uscire dalla tutela romana. La delibera sulla Napoli 3 Sud, tra richiami ai ritardi del PNRR e moniti sulla chiusura dei bilanci, suona insomma come il preludio al ben servito per diversi direttori generali. Resta da vedere se il governatore avrà la forza politica di andare fino in fondo, trasformando un provvedimento cautelare in una resa dei conti generale prima che i conti, quelli veri, presentino il conto finale.













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