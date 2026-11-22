C’è un altro suicidio eccellente che allunga le ombre sulla storia d’Italia. L’ex prefetto Gianni De Gennaro si è tolto la vita a 78 anni nella sua villa in Maremma, in Toscana. Lo ha fatto tra una richiesta di misura cautelare della procura di Caltanissetta, di cui è stato destinatario nei giorni scorsi e respinta dal giudice per le indagini preliminari, e l’interrogatorio davanti al giudice del primo dicembre, per respingere l’ulteriore richiesta dei pm che contro il rigetto avevano fatto ricorso.
Lui, l’uomo dell’arresto di Buscetta, protagonista anche nel film di Bellocchio, ora indagato per depistaggio sulla strage di via D’Amelio, avrebbe premuto una volta il grilletto della sua pistola – regolarmente detenuta e ritrovata vicino al corpo nella dependance della casa – dopo le perquisizioni che ha subito in questi giorni e prima che la magistratura decidesse del suo prossimo futuro.
Futuro su cui, nonostante un glorioso passato ai vertici della polizia, ha deciso di dire basta. Perché? Mentre la politica commenta, anche con astio, verso i pm dell’inchiesta, la “verità” Di Gennaro è scritta nei biglietti rinvenuti nella villa e indirizzati familiari. Che ieri, appena avvertiti, si sono precipitati alla bella dimora in località Querciolaia, circondata di pini e cipressi. Sempre qui è stata ritrovata anche “altra documentazione in corso di repertamento”.
Questa la stringata versione dei carabinieri del comando di Grosseto, al netto degli inevitabili dubbi che sorgono quando a farla finita è una persona che di storie della storia d’Italia ne ha viste e conosciute tante.
Insomma, gli ingredienti del giallo ci sono tutti. A trovare il cadavere, è stato il custode della villa, Giuseppe Succu, un amico del “dottore” come tanti chiamavano De Gennaro da queste parti: allertato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, Succu avrebbe raggiunto la Querciolaia e notato il corpo privo di vita nella dependance della villa.
“Non ho aperto la porta e non sono entrato. Ho comunque riferito tutto ai carabinieri” dice Succu, tagliando corto al telefono. I primi ad arrivare sono stati proprio i militari dell’Arma, che alle 9.38 di ieri mattina hanno chiesto – con un’unica telefonata – l’intervento del 118.