C’è un altro suicidio eccellente che allunga le ombre sulla storia d’Italia. L’ex prefetto Gianni De Gennaro si è tolto la vita a 78 anni nella sua villa in Maremma, in Toscana. Lo ha fatto tra una richiesta di misura cautelare della procura di Caltanissetta, di cui è stato destinatario nei giorni scorsi e respinta dal giudice per le indagini preliminari, e l’interrogatorio davanti al giudice del primo dicembre, per respingere l’ulteriore richiesta dei pm che contro il rigetto avevano fatto ricorso.

Lui, l’uomo dell’arresto di Buscetta, protagonista anche nel film di Bellocchio, ora indagato per depistaggio sulla strage di via D’Amelio, avrebbe premuto una volta il grilletto della sua pistola – regolarmente detenuta e ritrovata vicino al corpo nella dependance della casa – dopo le perquisizioni che ha subito in questi giorni e prima che la magistratura decidesse del suo prossimo futuro.