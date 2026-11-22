«Nessuna questione personale, nessun calcolo in vista delle prossime elezioni». Annarita Patriarca e Franco Silvestro respingono con decisione le accuse di chi interpreta il loro addio a Forza Italia come una mossa dettata da interessi personali o dal timore di non essere rieletti. Le loro uscite dal partito, maturate a pochi giorni di distanza, aprono una nuova frattura all’interno degli azzurri in Campania, con Fulvio Martusciello al centro delle polemiche.

La prima è approdata al gruppo Misto, il secondo ha scelto la Lega, seguendo la strada già intrapresa dal deputato Pino Bicchielli, anche lui uscito da Forza Italia in aperta polemica con la gestione regionale del partito.

A innescare il nuovo botta e risposta sono state le dichiarazioni del coordinatore campano Fulvio Martusciello, che al Mattino ha commentato gli addii sostenendo: «Chi teme di non avere consenso e di non essere rieletto si agita e cerca una soluzione personale». Parole alle quali sono seguite le repliche dei diretti interessati e, in serata, un duro intervento del deputato azzurro Francesco Maria Rubano contro Patriarca.

Patriarca: «Una decisione maturata dopo un lungo percorso»

La deputata, entrata in Forza Italia nel 1994, rivendica una militanza durata oltre trent’anni e respinge l’idea di una scelta improvvisa o dettata da convenienze elettorali.

«Dopo oltre trent’anni di impegno, e dopo aver lasciato già nel 2024 la guida provinciale insieme all’intero direttivo, la scelta di oggi è il punto d’arrivo di un percorso sofferto, non un gesto improvviso», afferma.

Patriarca ricostruisce quindi le ragioni della rottura, individuandole soprattutto nella mancanza di confronto e nella gestione del partito a livello regionale.

«Chi ha responsabilità di guida dovrebbe interrogarsi sulle ragioni che portano alla perdita di rappresentanti eletti, non ridurre tutto a un problema personale rimestando nel torbido per trovare scuse», sottolinea.

E aggiunge: «Nella ricostruzione di chi oggi guida Forza Italia in Campania emerge un tentativo evidente di ricondurre una scelta politica ponderata a una questione personale, spostando altrove responsabilità che meriterebbero, invece, una seria riflessione».

La parlamentare ricorda di essere entrata nel partito nel 1994 e precisa: «Non ho mai cambiato appartenenza politica fino alla decisione di questi giorni».

Le tensioni, tuttavia, risalgono almeno all’ottobre 2024, quando, dopo essere stata eletta coordinatrice provinciale all’unanimità, rassegnò le dimissioni insieme all’intero direttivo.

«Da allora ho cercato, senza pregiudizi, di ricostruire le condizioni per un confronto autentico e per una gestione collegiale. Ma le richieste di partecipazione, trasparenza e rispetto delle articolazioni territoriali, avanzate nel tempo anche da altri rappresentanti istituzionali, non hanno mai trovato alcuna risposta».

Infine, la considerazione politica che chiama in causa l’intero gruppo dirigente: «L’uscita di cinque parlamentari non può essere liquidata come una somma di vicende individuali».

Silvestro: «In Forza Italia non c’erano più le condizioni per lavorare»

Sulla stessa linea Franco Silvestro, senatore che soltanto a settembre era stato nominato vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

Anche lui esclude motivazioni personali dietro il passaggio alla Lega: «La mia adesione alla Lega è una scelta esclusivamente politica. Non è una fuga e non è un calcolo personale. Chi oggi parla di paura delle preferenze o di poltrone da salvare dimostra di non aver capito cosa sta succedendo, o di non volerlo capire».

Alla base della decisione, spiega, ci sarebbe l’impossibilità di portare avanti un lavoro condiviso sui territori.

«È una scelta dovuta perché non c’erano più le condizioni per lavorare in maniera collegiale sui territori. Al confronto si è sostituita la gestione di pochi, e all’ascolto si sono sostituite decisioni già prese altrove».

Silvestro sostiene inoltre che il malessere all’interno del partito sia più ampio di quanto emerga dalle singole uscite.

«Quello che si registra in questi giorni è fisiologico. C’è un gruppo, e nemmeno tanto piccolo, di amministratori, dirigenti e parlamentari che vuole continuare a fare politica per il territorio, lontano dalle storture che hanno segnato l’azione di Forza Italia in Campania. Sono scelte legittime e nelle prossime settimane ce ne saranno altre».

Sul passaggio alla Lega, il senatore parla di una scelta maturata anche alla luce del nuovo contesto politico: «Ho trovato una squadra che valorizza i territori e un progetto nazionale serio, all’interno di una coalizione di centrodestra unita in cui resteremo alleati leali».

Rubano attacca Patriarca: «Restituisca ciò che il partito le ha dato»

La polemica si sposta ulteriormente sul terreno dello scontro personale con la replica del deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, che interviene direttamente sulle dichiarazioni di Annarita Patriarca.

«Ebbe un collegio blindato che perse e fu eletta con il recupero proporzionale di Fi: quel partito che oggi dice non è più suo e che l’ha nominata nell’Ufficio di presidenza della Camera. Incarico che le consente di fare assunzioni senza concorso. Se Forza Italia non è più il suo partito restituisca quello che il partito le ha dato», dichiara Rubano.

Un intervento dai toni duri che alimenta ulteriormente la contrapposizione interna agli azzurri.

La frattura campana, dunque, appare tutt’altro che ricomposta. Da una parte i parlamentari che denunciano una gestione verticistica e la mancanza di partecipazione, dall’altra il gruppo dirigente che riconduce gli addii a valutazioni personali e prospettive elettorali. Intanto, dopo Patriarca, Silvestro e Bicchielli, resta da capire se nelle prossime settimane si registreranno nuove defezioni.