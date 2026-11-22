“Roberto Fico sta facendo rimpiangere persino Vincenzo De Luca”. Lo ha dichiarato Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania, intervenendo al congresso provinciale di Noi Moderati a Caserta.

“Siamo passati da un governo regionale di cui contestavamo profondamente l’impostazione e gran parte delle scelte politiche a un’amministrazione che ha trasformato la Campania in una palude. Sulle grandi partite dello sviluppo, dall’aeroporto di Grazzanise alle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale, fino alle infrastrutture strategiche, prevalgono rinvii, tentennamenti e immobilismo. Quando invece si tratta di ostacolare iniziative del Governo nazionale, come nel caso del CPR di Castel Volturno, Fico e la sua maggioranza ritrovano improvvisamente determinazione.

Ma è soprattutto nella sanità che questa incapacità di decidere sta mostrando i suoi effetti più gravi. Il rischio di chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande, scongiurato in extremis con un presunto accordo che rappresenta soltanto una toppa e non risolve un problema che la stessa gestione regionale ha contribuito ad aggravare, è emblematico. E poi l’incertezza sul futuro dei punti nascita, i pronto soccorso a rischio chiusura e le risposte che i territori continuano ad attendere. Per non parlare della vicenda dei ticket sanitari, sulla quale Fico ha prima sostenuto la necessità di pagare per le prestazioni non disdette e poi è stato costretto a intervenire sulle richieste di pagamento illegittime, quando ormai erano già stati provocati allarme e disagi tra i cittadini.

La verità è che siamo passati da un modello di governo che non condividevamo a uno che, tra approssimazione, indecisione, veti ideologici e paura di assumersi responsabilità, rischia di provocare danni ancora maggiori alla Campania. Una Regione paralizzata dall’incapacità di scegliere è una Regione che rinuncia al proprio futuro. E questo i campani non possono permetterselo”.