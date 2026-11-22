Il foro nelle carte d’identità elettroniche. È questo, ormai, il marchio di fabbrica dei documenti alterati, quelli col microchip rimosso.
Una tendenza che non accenna a calare e i numeri sul territorio lo dimostrano.
Solo nella *mattinata* appena trascorsa, sono 4 le persone denunciate. Altrettanti i documenti sequestrati.
Una prima traccia a Capri. Durante un controllo, un 23enne ha consegnato ai carabinieri della locale stazione una carta col chip rimosso. È stato denunciato.
Lo stesso in via Tertulliano, rione Traiano. Chip sparito, denuncia, sequestro.
In via Campegna, un detenuto ai domiciliari ha fornito ai carabinieri una CIE col caratteristico foro.
Il 47enne ha condiviso la sorte di quelli menzionati in precedenza.
E ancora, ad Arzano, un 33enne ha esibito una carta alterata.
Risponderà di possesso di documento falso e falsità materiale commessa dal privato.
I casi si moltiplicano e i carabinieri continuano a monitorare il fenomeno.