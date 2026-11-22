Gentile Direttore,

buongiorno, abito in via Casa Schiano e vorrei segnalare una situazione che, ormai da diversi giorni, siamo costretti a vedere ogni volta che usciamo dal parco.

Nonostante siano stati ritirati i rifiuti dalle abitazioni singole, la situazione nella zona continua a essere problematica. Si verificano ancora sversamenti di rifiuti, anche da parte di persone che arrivano da fuori, contribuendo ad alimentare il degrado e il disagio per chi vive quotidianamente in questa strada.

È davvero sconfortante vedere che, nonostante gli interventi effettuati, il problema non sia stato ancora risolto. Per questo chiediamo maggiori controlli e provvedimenti concreti, affinché via Casa Schiano possa tornare a essere un luogo decoroso e vivibile per tutti i residenti.

Colgo l’occasione per ringraziare la redazione e il direttore Marano per l’attenzione e l’impegno che dedicate quotidianamente ai problemi dei cittadini, dando voce a chi spesso non riesce a farsi ascoltare.

Cordiali saluti,

Una residente di via Casa Schiano