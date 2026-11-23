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Un episodio grave che lascia amarezza e preoccupazione per la sicurezza di chi ogni giorno lavora al servizio della comunità. Nella serata di ieri, 21 novembre, a Villaricca, un autista soccorritore del 118 è stato aggredito fisicamente e minacciato mentre era impegnato, insieme a una collega, in un intervento di soccorso per un’anziana di circa 94 anni.

Secondo la ricostruzione diffusa dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, l’operatore sarebbe stato colpito più volte al volto con schiaffi. Successivamente si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Villaricca per formalizzare denuncia-querela.

Sulla vicenda interviene l’Associazione di Promozione Sociale Idee e Concretezza APS, che manifesta piena solidarietà all’operatore coinvolto e alla collega presente durante l’intervento.

«Dietro ogni divisa c’è una persona, una famiglia, un professionista che ogni giorno sceglie di mettersi al servizio degli altri. Chi arriva con un’ambulanza lo fa per prestare soccorso, per aiutare e, quando possibile, per salvare una vita. Non può e non deve diventare vittima di violenza mentre svolge il proprio lavoro», dichiara il presidente dell’associazione, Salvatore Mautone.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema delle aggressioni al personale sanitario e agli operatori dell’emergenza. Secondo i dati diffusi da Nessuno Tocchi Ippocrate, nel 2026 si contano 19 aggressioni nell’ASL Napoli 2 e 41 complessivamente tra ASL Napoli 1 e ASL Napoli 2.

«Come associazione di promozione sociale, ribadiamo un principio in cui crediamo profondamente: il rispetto per chi aiuta gli altri non deve conoscere eccezioni. Non possiamo abituarci a episodi del genere. Chi indossa una divisa per salvare vite deve poter lavorare in sicurezza, senza paura e senza minacce».

L’associazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del 118, ai medici, agli infermieri e a quanti ogni giorno affrontano turni difficili e situazioni delicate per garantire assistenza ai cittadini.

«Un’ambulanza deve portare soccorso, non paura. Chi salva vite merita rispetto, protezione e riconoscenza. Non lasciamo soli coloro che ogni giorno scelgono di esserci per gli altri».

La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, che l’associazione ringrazia per il lavoro di informazione e sensibilizzazione.

Diamo forza alle idee, costruiamo il futuro.













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