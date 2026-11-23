Rendere reale un finto carabiniere.

Una sfida che i truffatori raccolgono, mostrando un instancabile perfezionamento nelle tecniche manipolatorie.

Ogni giorno raccontiamo di truffe sventate o andate a segno, accompagnando la narrazione con le capacità ogni volta più raffinate di chi presta l’ingegno all’inganno.

Con i media sempre più coinvolti, le campagne di sensibilizzazione penetranti e l’impegno informativo dei Carabinieri, i delinquenti si reinventano di ora in ora.

Ma qual è l’attuale stato dell’arte?

Dai finti nipoti-avvocati-tecnici siamo passati al finto carabiniere.

Per renderlo più credibile sono stati manipolati i numeri di telefono, sfruttando il caller ID spoofing. In sintesi la vittima visualizza sul display il numero reale della stazione carabinieri e si persuade che chi chiama non possa essere che un’istituzione.

Poi il salto con l’utilizzo di nome cognome e grado del comandante locale.

Una finezza costata cara a diverse persone, convinte di chiacchierare con chi difende il territorio dove risiede.

Oggi l’ennesimo update: la chiamata whatsapp con la foto profilo di un carabiniere in uniforme.

Un’immagine reale, pescata su qualche sito di informazione e applicata come un bollino di garanzia sull’utenza dei truffatori.

Prima traccia di questa nuova frontiera a Mugnano di Napoli.

Il raggiro inizia con una telefonata classica sulla rete fissa. Al 59enne che risponde si racconta di alcune rapine nelle quali sarebbe emersa la targa della sua auto. Gli tocca raggiungere il comando per approfondimenti.

Durante questa prima fase della chiacchierata, quella in cui disorientamento e agitazione prevalgono, il truffatore riesce a carpire il numero di cellulare della figlia 21enne.

L’uomo, preso all’amo, si allontana da casa e qui scatta la novità.

La videochiamata su whatsapp alla 21enne.

Sono i carabinieri (la fotocamera è disabilitata e l’immagine di profilo è quella di un militare in uniforme). Chiedono alla giovane di mostrare i gioielli custoditi in casa. Vanno confrontati con quelli sottratti durante le rapine.

Le viene chiesto di mostrare anche la cassaforte.

Il padre, una volta uscito di casa chiama il 112 e scopre che è tutta una messinscena creata ad arte per truffare. Torna a casa e interrompe la videochiamata ancora in corso con la figlia.

La truffa è sventata, la denuncia è stata presentata ai militari della stazione di Mugnano di Napoli.