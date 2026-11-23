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NAPOLI – Si apre nel segno del teatro immersivo, della musica d’autore dal vivo e della convivialità d’autore il primo degli appuntamenti “fuori programma” della stagione 2026/2027 di Villa di Donato: venerdì 27 novembre alle ore 20.30 (apertura porte alle ore 20.00), la dimora settecentesca napoletana ospita “Come l’insegna al neon dell’ultima sbronza. Andamenti dissonanti e contrattempi sull’amore”, recital interattivo, cantato e suonato dal vivo, scritto, diretto e interpretato da Maria Angela Robustelli con il M° Salvatore Torregrossa alle musiche e agli arrangiamenti.

Definito dalla critica come uno “spettacolo in barrique”, il lavoro – della durata di 80 minuti – trasformerà Villa di Donato in un intimo club dalle luci soffuse, dove l’esperienza teatrale si intreccia con una cena a lume di candela e con la partecipazione attiva degli spettatori.

«Tutto quello che mi resta di lui è un mucchio di fogli. Parole sparse dappertutto. Non avrei mai immaginato di quante parole fosse fatta una storia d’amore. Di quante sbronze. Di quante canzoni.»

Protagonista della serata è una urban single, scrittrice di costume alle prese con il suo nuovo libro, che accoglie il pubblico in una parentesi confidenziale intensa e brillante. Tra ironia, aneddoti personali, vicissitudini quotidiane e lettere d’amore ricevute o mai spedite, l’artista ripercorre i contrattempi dei sentimenti e il ricordo di un amore giunto al capolinea.

In questo racconto a cuore aperto, il pubblico non è semplice spettatore, ma parte integrante della drammaturgia: accanto al menù e al calice di benvenuto, ogni ospite troverà una penna e un foglio rosso piegato a forma di etichetta da vino. All’inizio della serata, tra un brano e l’altro, Maria Angela Robustelli inviterà i presenti a fissare su carta una frase rimasta in sospeso, un “ti amo” non detto, un ricordo per chi non c’è più o una dedica rivolta a qualcuno in sala o agli artisti in scena. Nel corso della cena, l’attrice passerà tra i tavoli con un’ampolla di vetro – il decanter dei pensieri – per raccogliere i biglietti e lasciarli idealmente “decantare” sul palco.

Verso la conclusione dello spettacolo, accompagnata dal tappeto sonoro del polistrumentista Salvatore Torregrossa, l’attrice estrarrà i messaggi dall’ampolla, leggendoli, commentandoli e intrecciandoli a un repertorio musicale improvvisato e dedicato direttamente ai destinatari presenti in sala.

La narrazione è scandita da grandi pagine della canzone italiana e internazionale interpretate dal vivo da Maria Angela Robustelli con gli arrangiamenti originali di Torregrossa. In scaletta, omaggi a Mina, Giorgio Gaber, Édith Piaf, Lucio Dalla, Mia Martini, Loredana Bertè, Charles Aznavour, Luigi Tenco, Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo, Sergio Endrigo, Gabriella Ferri, Amy Winehouse, Billie Holiday e Lady Gaga.

/ Maria Angela Robustelli

Attrice, cantante, regista e drammaturga, è corsivista sul Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera con la rubrica del giovedì Contrattempi. Formata all’AIA di Parigi con Jean-Paul Denizon (storico attore e regista assistente di Peter Brook) e perfezionatasi sul Metodo Strasberg con Giorgina Cantalini e Lena Lessing (Actors Studio di New York), ha preso parte a seminari diretti da Cristina Pezzoli, Anton Milenin e Giorgio Barberio Corsetti. Calca i palcoscenici d’Europa, Russia e Stati Uniti, collaborando con il Théâtre de la Ville di Parigi. In teatro, al cinema e in televisione ha lavorato, tra gli altri, con Toni Servillo, Michele Placido, Maurizio Scaparro, Lina Wertmüller (con cui esordisce al cinema in Mannaggia alla miseria), Edoardo De Angelis e Alessandro D’Alatri. Diretta da Paolo Sorrentino nel documentario Cinque minuti prima dello spettacolo (dedicato a Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, regia di Toni Servillo), ha ricevuto nel 2013 il Premio Marmorata – Naples in the World per il ruolo di Teresa Amitrano. Tra le sue regie e drammaturgie figurano Antigone Circus, Via Santa Maria della Speranza. Una trilogia (Guida Editori, 2026), Blues velvet as neapolitan jazz dream, Come l’insegna al neon dell’ultima sbronza, Variazioni telefoniche/andamenti dissonanti di un amore che finisce/La voix humaine e Supplici no luggage. È direttrice artistica e didattica della Compagnia OTP – obeče teatro project (obeceteatroproject.com).













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