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“Grazie all’intuizione politica del Governo Meloni, la Zona economica speciale unica si è rivelata una straordinaria leva strategica per la competitività del Mezzogiorno e dell’intera Nazione. Dopo decenni di stagnazione, parassitismo sociale e miope interdizione dei governi territoriali, il Sud è tornato a crescere in termini di PIL ben oltre la media nazionale”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare Antimafia, intervenuto al convegno “Sud locomotiva d’Italia – Zes unica e politiche di sviluppo per il Sud”, svoltosi oggi a Napoli alla Gold Tower.

“Un plauso all’onorevole Carolina Varchi, responsabile del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, per l’ottimo lavoro di impulso e per aver scelto proprio Napoli come prima tappa di questa preziosa iniziativa di rivendicazione dei risultati – prosegue Rastrelli –. In questi anni di governo nazionale, una pianificazione seria e coordinata delle risorse nazionali ed europee ha permesso di individuare obiettivi concreti, restituendo al Sud un rinnovato protagonismo. Nelle logiche del centrodestra, gli investimenti non devono infatti finire dove generano clientela, ma dove garantiscono vero sviluppo”.

“Napoli e la Campania saranno demograficamente essenziali per vincere le prossime elezioni politiche, ma si confermano già oggi politicamente decisive per il riscatto dell’intero Mezzogiorno”, conclude il senatore Rastrelli.













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