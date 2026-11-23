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Due lettere, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e l’altra destinata “a chi vorrà pubblicarla”. Gli scritti sono ora al vaglio degli inquirenti, insieme ad alcuni fogli con le ultime volontà per i familiari e per il custode della proprietà in Maremma.

Due missive che potrebbero contenere la ricostruzione che Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, intendeva fornire sulle accuse di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, prima di togliersi la vita nella sua villa di Fonteblanda, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto.

La Russa: ‘sue lettere escano presto’

“Io vorrei che queste lettere” scritte prima del suicidio dall’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro “uscissero presto. Questa era la volontà di De Gennaro e non c’è nessuna ragione al mondo per cui non si possa conoscere quello che ha voluto dire prima di togliersi la vita”. È questo l’appello che questa mattina è stato rivolto dal presidente del Senato Ignazio La Russa a Italia Direzione Nord, in corso alla Triennale di Milano. “Non si può mai escludere che il suicidio sia un atto di coraggio, penso alla storia con i suicidi di generali giapponesi, ma anche al presente. Può benissimo esserci nel drammatico suicidio di De Gennaro sia la fragilità sia l’estremo tentativo di chi si sente colpito ingiustamente di poter riaffermare la propria onestà, oltreché la propria innocenza. Ho detto che in assoluto il suicidio non può dipendere solo dalla fragilità”, ha chiarito La Russa.

“Sbagliato dare addosso a Procura Caltanissetta”

La seconda carica dello Stato ha inoltre sottolineato che “Non ci sono elementi oggi per dire se la procura di Caltanissetta fa bene a indagare. Non possiamo dare addosso a De Gennaro così come non possiamo dare addosso alla Procura di Caltanissetta. Prima di dare addosso a una persona ci vuole una condanna definitiva. Questo lo dice la Costituzione”, ha spiegato La Russa, scettico anche su chi attacca la Procura di Caltanissetta “per reazione, senza conoscere le carte. Ho grande stima di De Gennaro ma non conosco le carte. Negli obblighi morali di un servitore dello Stato ci sono tante sfumature”.

Le ricostruzioni sulle ultime ore

A ricostruire alcuni particolari delle ultime ore dell’ex prefetto è il ‘Corriere della Sera’, secondo cui De Gennaro avrebbe preparato le due buste dopo essere arrivato in Maremma nel pomeriggio di venerdì scorso, portando con sé da Roma due borsoni contenenti documenti processuali. Materiale che avrebbe dovuto utilizzare per predisporre la memoria difensiva da presentare al tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi il 1 dicembre sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. La richiesta era stata respinta dalla gip Giulia Zappalà.













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