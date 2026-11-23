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I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano e i militari della stazione di Varcaturo – allertati dal 112 – sono intervenuti a via circumvallazione esterna n. 75 per un “furto in atto” in un cantiere per la costruzione di una scuola materna.

I malfattori sono fuggiti lasciando sul posto il furgone Fiat Iveco Daily. Nel mezzo erano già stati caricati 33 castelletti del ponteggio, mentre altro materiale sempre relativo al ponteggio era stato predisposto per essere portato via.

Materiale rinvenuto veniva restituito al responsabile della ditta incaricata dei lavori. Mezzo sequestrato. Indagini in corso.













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