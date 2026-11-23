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Proseguono gli interventi di manutenzione e sistemazione delle strade a Marano. E, al di là delle chiacchiere propagandistiche messe in giro ad arte dai soliti nostalgici della vecchia amministrazione, è il cronoprogramma dei lavori a raccontare come stanno realmente le cose.

Nei prossimi giorni si arriverà alla conclusione degli interventi su Corso Mediterraneo. Un’opera che, prima di essere considerata definitivamente completata, richiede anche la sistemazione a regola d’arte di ben 47 tombini e chiusini, un passaggio tutt’altro che secondario per garantire una strada realizzata correttamente e senza lasciare problemi irrisolti.

Successivamente, come già anticipato nei giorni scorsi anche da Terranostranews, si passerà a via San Castrese e via Marano-Quarto, dove sono previsti ulteriori interventi di sistemazione del manto stradale.

A quel punto, con ogni probabilità, i lavori si fermeranno temporaneamente per evitare sovrapposizioni e disagi in concomitanza con gli eventi natalizi e con il maggiore movimento previsto sul territorio.

La ripresa è programmata per il nuovo anno, quando toccherà a via Iorace, inserita nella prosecuzione del programma di riqualificazione della viabilità cittadina.

Discorso analogo anche per gli interventi di competenza Enel su Corso Italia e Corso Europa, dove si dovrà intervenire dopo i recenti scavi e i lavori provvisori effettuati per le esigenze della rete elettrica. Anche in questo caso sarà necessario procedere con il ripristino definitivo delle sedi stradali.

Insomma, il quadro è abbastanza chiaro: si chiude Corso Mediterraneo, si prosegue con via San Castrese e via Marano-Quarto, poi una probabile pausa legata agli appuntamenti natalizi e la ripartenza nel nuovo anno con via Iorace e gli interventi sulle strade interessate dai lavori Enel.

Questa è la situazione dei lavori, al di là delle ricostruzioni interessate, delle polemiche strumentali e delle solite chiacchiere propagandistiche dei nostalgici della vecchia amministrazione. I cittadini hanno diritto a conoscere tempi, interventi e stato effettivo delle opere, non a essere trascinati nell’ennesima guerra di comunicati e polemiche politiche.













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