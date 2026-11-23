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Mercoledì 25 novembre, alle ore 12:00, la filiale Inps di Napoli Vomero, via Guantai ad Orsolone 4, Napoli , in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ospiterà, nella sala Urp della filiale, un incontro dal titolo “Voci oltre il silenzio, luci oltre l’ombra”, focalizzato sulla resilienza ed il ricominciare dopo aver subito atti violenti.

Ad aprire i lavori sarà Furio Vai, direttore della filiale Inps Vomero, seguito dai saluti istituzionali di Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli.

Interverranno Viviana Esposito, dirigente Inps dell’Area Prestazioni e Servizi Individuali della filiale, Monica Aquino, funzionaria, scrittrice e collaboratrice nei centri antiviolenza, che presenterà il suo nuovo lavoro “La luce che resta”; Patrizia Palumbo, presidente dell’associazione “Dream Team – Donne in rete”, Clara Niola, avvocato penalista, cassazionista, esperta in tecniche di tutela e prevenzione per cyber crimes e violenza di genere e reati efferati contro la persona ed Emilio Di Fusco, psicologo ed assistente sociale.

Il dibattito vedrà la partecipazione significativa di Anita Polito, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

La moderazione dell’incontro sarà affidata a Monica Luri, responsabile Agenzia Inps di Scampia. Saranno presenti i direttori delle filiali Inps di Nola e di Castellammare di Stabia, Rosella Pellegrino e Giuliana Mazzarella, i responsabili delle Agenzie Inps di Afragola, Luca Carnevali e di Soccavo, Francesco Esposito, nonché alcuni dirigenti e responsabili degli Uffici afferenti alla direzione di coordinamento metropolitano di Napoli.

All’evento presenzieranno la presidente dell’associazione “Rosa Bianca”, Concetta Bianco, il giornalista anticamorra e rappresentanti istituzionali di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Amministrazione penitenziaria di Napoli.













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